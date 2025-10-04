Diretta Parma Lecce streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata di Serie A.

DIRETTA PARMA LECCE: IN PALIO PUNTI PESANTI!

È tempo della diretta Parma Lecce, partita che vivremo insieme a partire dalle ore 15:00 di sabato 4 ottobre e che fa parte del programma della sesta giornata per la Serie A 2025-2026. È una sfida delicatissima: al Tardini ci si gioca davvero punti pesantissimi per la salvezza, e non si può davvero scherzare.

Certo siamo solo all’inizio, ma il Parma è partito molto male: solo lo scorso lunedì Carlos Cuesta ha potuto festeggiare la prima vittoria in Serie A battendo il Torino in casa, ma in precedenza aveva pareggiato a Cremona e perso a Cagliari, dunque il suo Parma, che pure aveva frenato l’Atalanta, sta procedendo ancora a singhiozzo.

Lo stesso va detto del Lecce, che a differenza dei gialloblu sono anche stati eliminati dalla Coppa Italia: può aver dato vigore e fiducia il pareggio agguantato contro il Bologna all’ultimo respiro, resta il fatto che la classifica piange e il ko interno contro il Cagliari rappresenta un risultato molto pericoloso.

Adesso arriva la diretta Parma Lecce con la quale le due squadre proveranno a invertire la tendenza, in attesa di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco diamoci un istante per scoprire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro formazioni titolari.

DOVE VEDERE LA DIRETTA PARMA LECCE IN STREAMING VIDEO TV

Potrete rivolgervi solo a DAZN per la diretta Parma Lecce: in tv il canale è DAZN2 al numero 215 del decoder satellitare, poi c’è la diretta streaming video sulla piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA LECCE

Oltre a Hernani, Cuesta deve fare a meno di Valenti nella diretta Parma Lecce, che viene impostata con un 3-4-1-2 nel quale Oristanio è in vantaggio su Oliver Sorensen per agire tra le linee; davanti non si prescinde dal decisivo Matéo Pellegrino che dovrebbe fare coppia con Cutrone, in mezzo come sempre Bernabé illumina il gioco e Mandela Keita recupera palloni, tra Britschgi e Lovik è ballottaggio a destra con Valeri schierato a sinistra, in difesa invece dovremmo avere la titolarità di Abdoulaye Ndiaye in compagnia di Delprato e Circati, con Suzuki chiaramente in porta.

Solito 4-3-3 per Eusebio Di Francesco che però perde i pezzi, perché nel Lecce sono in forte dubbio Medon Berisha e Tete Morente: manca anche Pierret, e allora ecco una difesa con Danilo Veiga e Gallo sugli esterni mentre Gaspar e Tiago Gabriel proteggono il portiere Wladimiro Falcone, a centrocampo non si prescinde dalla regia di Ramadani mentre in assenza di Berisha potrebbe giocare Alex Sala, Lassana Coulibaly completa la linea e davanti, con Pierotti e Stulic confermati, Riccardo Sottil prenderebbe il posto di Tete Morente.

QUOTE E PRONOSTICO PARMA LECCE

Un rapido sguardo alla diretta Parma Lecce dal punto di vista del pronostico ci dice che secondo la Snai i ducali sono parecchio avanti, è di 1,75 volte l’importo investito il valore che è stato posto sul segno 1, per contro la vittoria dei salentini che viene identificata dal segno 2 vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 4,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine l’ipotesi del pareggio per cui puntare sul segno X corrisponde a una vincita da 3,75 volte la posta in palio.