Diretta/ Parma Lecco (risultato 0-0) streaming video tv: comincia il testa-coda! (Serie B, 27 aprile 2024)

DIRETTA PARMA LECCO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta di Parma Lecco, cosa dire allora dei numeri che ci introducono alla partita? È un testa-coda, quindi sono cifre decisamente diverse: tra ducali e bluceleste intanto ci sono 44 punti di distanza in classifica, se guardiamo alle ultime settimane scopriamo che il Parma non subisce gol da tre turni ma ha vinto una sola volta, pareggiando in trasferta contro Sudtirol e Palermo ma comunque avvicinando sensibilmente la promozione diretta, anche perché la capolista ha contenuto le sconfitte a quella interna contro il Catanzaro, questo nelle ultime 12 uscite.

Il Lecco sta mostrando di volerci ormai credere, ma ormai la retrocessione sembra definita: il problema risiede nel girone di ritorno, appena 6 punti perdendo le prime sei partite (con un totale di 20 gol incassati) e dieci delle prime undici con un solo punto, dalla 31^ giornata sono arrivati 5 punti ma ovviamente non sufficienti, e ci si è messa anche la sfortuna con la rimonta subita dal Venezia all’ultimo respiro. Sarà oggi il giorno della retrocessione? Scopriamolo insieme mettendoci comodi e dando la parola al campo: la diretta di Parma Lecco finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

PARMA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire il match Parma Lecco in diretta, puoi accedere ai canali Sky a partire dal canale 251, disponibile con un abbonamento al pacchetto Calcio. Con lo stesso abbonamento, hai la possibilità di vedere la partita sulla piattaforma di streaming online di Sky, NowTv. In alternativa, Dazn è un’altra opzione che offre la possibilità di guardare la sfida in tempo reale.

I TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Parma Lecco? Questa partita mancava addirittura da 44 anni: solo quattro episodi negli anni Settanta e poi bisogna tornare al decennio precedente per una buona rivalità in Serie B, ma naturalmente si parla di partite troppo indietro nel tempo per fornire dati realmente interessanti in vista di oggi. Possiamo comunque ricordare che l’ultima in casa del Parma è appunto quella del febbraio 1979, in Serie C: i ducali avevano vinto 2-0, spicca anche il fatto che il Lecco abbia una sola vittoria esterna che è un 2-3 del gennaio 1963, questa volta in Serie B.

Curiosamente, è lo stesso risultato dell’incredibile successo che i bluceleste hanno timbrato lo scorso dicembre al Rigamonti-Ceppi: contro un Parma già primo in classifica avevano deciso i gol di Andrija Novakovich, Nicolò Buso e Franco Lepore, i ducali si erano portati in vantaggio con Adrian Benedyczak su rigore e poi non era bastata la rete che Gabriel Charpentier aveva segnato a venti minuti dal termine, per un’affermazione del Lecco che però difficilmente servirà per ottenere la salvezza. (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

La diretta di Parma Lecco si preannuncia come una sfida apparentemente facile per i crociati oggi 27 aprile 2024 alle ore 14.00 valida per la 35esima giornata di Serie B, che sono in vetta alla classifica e vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio a reti inviolate contro il Palermo.

Il Lecco, d’altra parte, è all’ultimo posto in classifica e arriva al match dopo una sconfitta casalinga contro il Venezia per 1-1. La differenza di posizioni e risultati recenti tra le due squadre suggerisce un incontro in favore del Parma, che cercherà di consolidare il proprio primato.

PARMA LECCO: PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo ora di capire chi potrebbe essere decisivo nella partita Parma Lecco guardando le probabili formazioni, i crociati punteranno sulla creatività di Man per prendere rapidamente il controllo del match e indirizzarlo a proprio favore.

La sua capacità di inventare occasioni per i compagni e segnare gol sarà fondamentale. Per il Lecco, Caporale in difesa sarà la chiave per mantenere la solidità difensiva e avviare l’attacco con le sue abilità di impostazione e visione di gioco.

PARMA LECCO, LE QUOTE

Come di consueto analizziamo anche le quote della diretta di Parma Lecco sul sito della Sisal: il bookmaker mette il segno 1 a 1,46 mentre la vittoria del lecco porterebbe una moltiplicazione di 7 sull’importo “investito”. Il segno X invece decreterebbe il pari ed è fissato a 2,6.











