Diretta Parma Maiorca streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita amichevole (oggi giovedì 31 luglio 2025)

DIRETTA PARMA MAIORCA (RISULTATO 0-0): INIZIA L’AMICHEVOLE!

Ricordando gloriosi trascorsi internazionali, possiamo osservare che la diretta Parma Maiorca non vanta precedenti a livello ufficiale, ma gli emiliani nella loro storia hanno giocato ben dieci partite nelle competizioni Uefa contro avversarie spagnole, con un bilancio leggermente favorevole grazie a cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. La rivale iberica più frequente per il Parma è stato l’Atletico Madrid, che gli emiliani hanno infatti affrontato per ben quattro volte, con un bilancio in questo caso fortemente positivo grazie a tre vittorie a fronte di una sola sconfitta.

Bene anche contro il Siviglia, due partite con una vittoria e un pareggio, mentre contro l’Athletic Bilbao c’è una vittoria a fronte però di due sconfitte e contro l’Osasuna è arrivato un ko nell’unico precedente. Naturalmente tutto questo adesso conta solo molto relativamente, anche perché l’avversaria sarà un’altra, ma può essere una bella curiosità per avvicinarci alla diretta Parma Maiorca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARMA MAIORCA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non dovremmo avere a disposizione una diretta Parma Maiorca in tv, nemmeno come diretta streaming video. Certamente siti e profili social ufficiali delle due società ci forniranno però tutte le info sull’amichevole in Austria.

AMICHEVOLE CONTRO GLI SPAGNOLI AL MATTINO

Saranno giorni particolari per gli emiliani: la diretta Parma Maiorca, una partita amichevole che si giocherà alle ore 11.00 di stamattina, giovedì 31 luglio 2025 a Worgl, in Austria, sarà infatti la prima di due sfide collocate entrambe al mattino per gli uomini di Carlos Cuesta (già questo non è frequente) ma pure a grande distanza geografica fra loro.

Domani infatti il Parma sarà impegnato a Noceto contro la Pro Vercelli, sarà una situazione a dir poco particolare, ma adesso pensiamo al confronto forse più affascinante, non fosse altro perché la formazione emiliana dovrà sfidare gli spagnoli del Maiorca, che a loro volta si stanno preparando per un nuovo campionato nella Liga.

D’altronde il ritiro austriaco è perfetto per confronti internazionali, questo sarà il secondo per il Parma dopo il pareggio per 0-0 contro i tedeschi del Werder Brema settimana scorsa, mentre poi il giovanissimo Cuesta dovrà anche imparare a conoscere meglio il calcio italiano in questa stagione che potrebbe essere la svolta della sua carriera.

Intanto una particolarità è che al nuovo allenatore sembrano piacere le amichevoli al mattino: si era giocata prima di pranzo già la partita in famiglia contro la Primavera, adesso però siamo alle soglie di un doppio impegno in orari insoliti, cominciando da quello probabilmente più intrigante. Cosa ci dirà la diretta Parma Maiorca?

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MAIORCA

Uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta Parma Maiorca ci dice che i due volti più noti in Italia fra gli spagnoli potrebbero essere il difensore slovacco Martin Valjent, che vanta trascorsi alla Ternana e al Chievo ma gioca con gli spagnoli ormai dal 2018, e l’attaccante kosovaro Vedat Muriqi, che aveva giocato per un anno e mezzo con la Lazio prima di approdare al Maiorca nel gennaio 2022. Sono però naturalmente le mosse di Carlos Cuesta a interessarci più da vicino.

Naturalmente assente Ondrejka, che domenica è stato operato per la frattura del perone sinistro, il riferimento potrebbe essere il 3-4-2-1 già visto contro il Werder Brema, con Suzuki in porta e davanti a lui in difesa Delprato, Leoni e Circati; a centrocampo Begić, Keita, Bernabé e Valeri; sulla trequarti il titolare potrebbe essere Kouda, che era entrato proprio al posto dell’infortunato, con Man e Pellegrino nel tandem d’attacco.