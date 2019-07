Diretta Parma Micheldorf/ Risultato live: amichevole abbordabile per i ducali

Parma Micheldorf, un’altra amichevole estiva che i ducali affrontano nel corso della loro preparazione alla stagione ufficiale, si gioca alle ore 19:00 di martedì 30 luglio presso la Cool&Fair Arena dell’omonima città austriaca: l’avversaria è una squadra che milita nella quarta serie del calcio nazionale, dunque un impegno abbastanza blando per la squadra di Roberto D’Aversa che, a proposito di serie minori, ha saputo bruciare le tappe negli ultimi anni e si presenta ai nastri di partenza del 2019-2020 con l’obiettivo di centrare un’altra salvezza senza troppi affanni, sapendo di avere le possibilità quantomeno di esplorare la parte alta della classifica e provare a inserirsi nella corsa all’Europa League, un traguardo che sarebbe eccellente considerati i trascorsi recenti. Per il momento però dobbiamo stabilire in che modo andranno le cose in questa amichevole; dunque mentre aspettiamo il calcio d’inizio di Parma Micheldorf possiamo valutare in che modo la squadra emiliana si potrebbe disporre sul terreno di gioco, leggendo in maniera dettagliata la sua probabile formazione.

La diretta tv di Parma Micheldorf, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa sui canali del nostro Paese; questo significa che non dovreste avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita, ma le informazioni utili arriveranno attraverso gli account ufficiali messi a disposizione dalla società ducale sui propri profili social, in particolar modo su Facebook e Twitter.

In Parma Micheldorf dovremmo vedere la formazione ducale schierata con il consueto 4-3-3: schierati davanti a Sepe potremmo avere i centrali Bruno Alves e Dermaku, con due terzini che possono essere Iacoponi e Gazzola e con Laurini pronto eventualmente a subentrare nel secondo tempo. In mezzo al campo le operazioni possono essere comandate dal brasiliano Hernani; con lui titolare, ecco Kucka e uno tra Alberto Grassi e Machin sulle mezzali. Va detto che il Parma ha una vasta scelta a centrocampo, a differenza di quanto accade in una difesa che appare al momento un reparto piuttosto corto e sicuramente da sistemare, in particolar modo sulle corsie laterali. Davanti, il tridente offensivo potrebbe essere composto da Karamoh e Gervinho a supporto di Inglese; se la gioca anche Yves Baraye, che spera di avere la conferma e poter finalmente confrontarsi con il campionato di Serie A.



