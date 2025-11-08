Diretta Parma Milan, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Tardini per l'undicesima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA PARMA MILAN, PER METTERE PRESSIONE ALLE ALTRE!

La diretta Parma Milan avrà inizio dalle ore 20:45 di sabato 8 novembre 2025. Presso lo Stadio Ennio Tardini il Diavolo avrà la possibilità di tornare in vetta solitaria alla classifica della Serie A nell’anticipo serale del sabato così da mettere pressione sul Napoli, sull’Inter e sulla Roma in questa undicesima giornata valida per la stagione 2025/2026.

Adesso a meno uno dalla vetta occupata dai partenopei, i rossoneri sono terzi a ventuno punti proprio come i cugini nerazzurri ed i giallorossi che tuttavia scenderanno in campo soltanto domani rispettivamente contro Bologna, Lazio ed Udinese per tre impegni davvero complicati da affrontare nella domenica di campionato.

Gli uomini allenati dal tecnico Massimiliano Allegri sono reduci dal successo ottenuto a San Siro contro i capitolini, che hanno così agganciato in graduatoria e non finiscono KO da almeno dieci gare, se si conta pure la sfida vinta in Coppa Italia contro il Lecce nei sedicesimi di finale nell’ultima parte del mese di settembre.

I gialloblu sono però intenzionati a dare parecchio filo da torcere ai rivali di turno, magari interrompendo la mini serie di due sconfitte consecutive rimediate contro la stessa Roma prima ed il Bologna nel derby regionale in casa poi. La compagine guidata da mister Cuesta è al sedicesimo posto con i suoi sette punti conquistati dall’inizio del torneo.

DIRETTA PARMA MILAN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

C’è un’ampia varietà di scelta per chi volesse seguire la diretta Parma Milan coi suoi occhi non andando allo stadio Tardini. Questa partita non verrà infatti trasmessa solo in streaming da DAZN ma lo stesso faranno pure Now Tv e Sky. L’emittente satellitare manderà in onda la gara anche in televisione. Appuntamento quindi sui canali Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

PARMA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Parma Milan: si va verso un 4-3-1-2 di partenza con Suzuki, Delprato, Valenti, Ndiaye, Britschgi in difesa, M. Keita, Hernani, Sorensen nel mezzo, Bernabè alle spalle di Cutrone ed M. Pellegrino se pensiamo allo schieramento scelto da mister Cuesta per i padroni di casa. Gli ospiti guidati dal tecnico Allegri non dovrebbero invece rinunciare al recente 3-5-2 con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic sulla linea arretrata a tre difensori, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci e Bartesaghi a centrocampo, Pulisic e Leao in attacco.

PARMA MILAN, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Parma Milan pare abbastanza scontato sulla carta stando alle quote delle agenzie di scommesse. Se guardiamo ad esempio ai numeri forniti da Sisal possiamo vedere che i rossoneri sono i favoriti per la vittoria con il segno 2 pagato a solo 1.62. L’1, che equivale al trionfo degli emiliani, è invece quotato a 5.75 ed il pareggio, rappresentato dal segno x, è proposto a 3.75.