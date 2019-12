Diretta Parma Milan/ Streaming video tv: Pioli ha bisogno della vittoria (Serie A)

Parma Milan sarà diretta dal signor Paolo Valeri e, in programma alle ore 15:00 di domenica 1 dicembre, è valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Altro test probante per i rossoneri, che non riescono a decollare: nonostante il cambio in panchina il passo è rimasto mediocre, Stefano Pioli ha vinto soltanto una volta ma va anche detto che non è stato aiutato dal calendario, visto che la sua squadra nelle ultime due ha giocato contro Juventus e Napoli (strappando un pareggio interno ai partenopei). Adesso bisogna necessariamente rialzare la testa, perchè la classifica inizia a diventare un problema anche e soprattutto guardando alle spalle; il Parma domenica scorsa ha perso una grande occasione per agganciare lo stesso Napoli al settimo posto, facendosi rimontare dal Bologna all’ultimo secondo e lasciando per strada due punti che avrebbero fatto fare il definitivo salto di qualità verso l’Europa. Andiamo allora a studiare il modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Tardini, leggendo insieme le probabili formazioni della partita mentre aspettiamo la diretta di Parma Milan.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Milan sarà trasmessa su Sky Sport 253, numero 253 del decoder, e quindi sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio della televisione satellitare che in alternativa, cioè in assenza di un televisore, potranno seguire questa partita di campionato anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

Continuano i problemi offensivi per Roberto D’Aversa, che però per Parma Milan recupera Gervinho: l’ivoriano agirà da centravanti tattico con il supporto del sempre più concreto Kulusevski e di Sprocati, mentre a centrocampo si rivede Hernani che ha scontato il turno di squalifica a rientra al momento giusto, perchè nel frattempo si è infortunato Scozzarella e dunque il brasiliano ne prenderà il posto in cabina di regia, con l’ex di giornata Kucka e Barillà che saranno le mezzali. A protezione di Sepe ci saranno Iacoponi e Bruno Alves, con Darmian e Gagliolo terzini D’Aversa dovrebbe tornare a tutti gli effetti al 4-3-3. Nel Milan rischia il posto Piatek: il polacco potrebbe essere sostituito da Rafael Leao al centro di un tridente nel quale Calhanoglu e Suso devono vincere la concorrenza di Bonaventura. In mediana torna Bennacer scontata la squalifica, e dovrebbe essere lui a prendere il posto di Lucas Biglia: ai lati dell’algerino appaiono favoriti ancora una volta Paquetà e Krunic che ha soffiato il posto a Kessie, poi una difesa nella quale rientra Musacchio che farà coppia con Alessio Romagnoli, con Andrea Conti ormai stabilmente titolare a destra e Théo Hernandez che agirà dall’altra parte. In porta chiaramente avremo Gigio Donnarumma.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i rossoneri ad essere favoriti nel pronostico di Parma Milan: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 che identifica la loro vittoria vi permetterà di guadagnare una cifra corrispondente a 2,10 volte quanto messo sul piatto, mentre con il segno 1 che regola il successo dei ducali siamo a 3,60 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X, vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,30 volte la giocata con questo bookmaker.



