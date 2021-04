Diretta Parma Milan/ Streaming video tv: Pioli rischia il quarto posto! (Serie A)

DIRETTA PARMA MILAN: ROSSONERI, RISCHIO QUARTO POSTO?

Parma Milan è in diretta dallo stadio Ennio Tardini, alle ore 18:00 di sabato 10 aprile: si gioca per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Partita speciale per Stefano Pioli, ex e nativo della città emiliana: tuttavia i rossoneri non possono fare sconti perché, frenati dalla Sampdoria nell’ultimo turno, hanno ormai detto addio allo scudetto trovandosi a -11 dall’Inter e, soprattutto, rischiano di perdere addirittura il posto nella prossima Champions League, perché il Napoli è solo a -4 e ci sono Atalanta e Juventus a ridosso.

Rischia chiaramente di più il Parma, che appare quasi condannato alla retrocessione: i punti da recuperare sono 4 e il Torino ha una partita in meno, ma soprattutto la squadra di Roberto D’Aversa non trova ritmo e sabato scorso ha dovuto rimontare due volte il Benevento, evitando l’ennesima sconfitta. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Parma Milan, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa attesa partita.

DIRETTA PARMA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Milan verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: soltanto i clienti dell’emittente potranno assistere a questa partita di Serie A, accedendo allo specifico canale tramite il loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile seguire le immagini anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

La lista degli indisponibili ducali in Parma Milan è lunghissima: D’Aversa dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 nel quale i dubbi sono sostanzialmente due. Il primo a centrocampo, dove Hernani appare favorito su Brugman per comandare una linea che sarà completata da Kucka, ex della partita, e Kurtic; il secondo in attacco, con Pellé che dovrebbe essere titolare a scapito di Cornelius. Man e Gervinho completeranno il tridente offensivo; in difesa dovremmo vedere Bani e Gagliolo mettersi a protezione di Sepe – Osorio è indisponibile – con l’altro ex Andrea Conti e Giuseppe Pezzella a percorrere le corsie laterali. Il Milan è ancora senza Calabria e Alessio Romagnoli: scontata la presenza di Tomori al fianco di Kjaer, probabile quella di Saelemaekers che si abbassa a fare il terzino destro lasciando a Castillejo la zona alta della fascia. Gigio Donnarumma e Theo Hernandez completeranno il reparto arretrato; Kessie e Bennacer giocheranno in mezzo al campo, davanti invece Rebic è favorito su Rafael Leao per partire largo a sinistra con Calhanoglu come sempre in posizione centrale, a supporto di Ibrahimovic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Parma Milan, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 5,00 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1,70 volte l’importo investito con questo bookmaker.



