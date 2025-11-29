Tutte le informazioni sulla diretta Parma Napoli, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

DIRETTA PARMA NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Sembra incredibile ma c’è davvero poco da dire sulla storia che ci accompagna verso la diretta Parma Napoli Primavera, perché emiliani e campani si incrociano per la prima volta nella storia del Campionato Primavera 1 proprio in questa stagione. Ci sono giusto un paio di precedenti confronti in epoca recente, di cui però il primo risale ormai a quasi sedici anni fa, giovedì 4 febbraio 2010 nella fase a gironi dell’edizione di quell’anno del Torneo di Viareggio, con vittoria per 2-0 del Napoli.

Certamente più recente e anche più delicata fu la sfida valida per i playout di sabato 12 giugno 2021, convittori dopo i calci di rigore per 6-5 dei partenopei, al termine di una partita che era finita 1-1 nel suo svolgimento, ma che naturalmente doveva indicare necessariamente una squadra vincitrice. Oggi invece ci attende la prima volta assoluta nella stagione regolare di un campionato: chi avrà la meglio in una diretta Parma Napoli Primavera che sarà da un certo punto di vista storica? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Parma Napoli Primavera streaming video, come seguire la partita

La diretta Parma Napoli del Campionato Primavera scenderà in campo alle 11.00 e da quell’ora potrà essere seguita in contemporanea da tutti gli interessati in maniera semplice e gratuita visto che la sfida sarà trasmessa in chiaro mandandola in onda su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, così come in streaming sul suo sito sportitalia.it e sull’applicazione personale dell’emittente.

Partenopei fuori dalla zona retrocessione

Alle 11.00 darà inizio alla tredicesima giornata del Campionato Primavera la diretta Parma Napoli che vedrà sfidarsi due squadre che stanno vivendo due campionati profondamente diversi e che hanno due obiettivi opposti, i ducali infatti nonostante siano alla loro primo anno nella categoria dopo la promozione stanno mantenendo un livello molto alto di prestazioni che li ha permesso di ottenere 24 punti e conquistare così il secondo posto, valido per la partecipazione diretta alle finali scudetto, settimana scorsa sono riusciti a vincere 1-3 in casa del Bologna un importante derby.

Per i partenopei invece la situazione è l’opposto, anche loro sono una delle squadre alla prima stagione dalla promozione ma a differenza degli avversari le prestazioni fino a questo punto sono state tutt’altro che positive, i punti sono infatti solo 10 che valgono il diciottesimo posto che se mantenuto obbligherebbe la squadra campana a partecipare ai playout, nell’ultima partita giocata hanno perso 0-2 contro il Frosinone.

Parma Napoli Primavera, probabili scelte dei tecnici

I due allenatori per la diretta Parma Napoli del Campionato Primavera avranno un approccio differente, Nicola Corrent infatti confermerà il 4-2-3-1 usato nell’ultima partita con Astaldi come portiere, Mena, Pajsar, Drobnic e Castaldo come difensori, Konaté e Tigani come mediani, Avramescu, Plicco e Cardinali come trequartisti e come unico attaccante Mikolajewski. Dario Rocco invece farà dei cambiamenti nel suo 3-4-2-1 che vedrà Spinelli, Caucci, Gambardella e Garofalo, Colella, De Chiara, Cimmaruta e Smeraldi, Barido e Gorica, e Raggioli.

Parma Napoli Primavera, possibile risultato finale

L’esito che dovremmo vedere nella diretta Parma Napoli del Campionato Primavera è molto probabile che sia la vittoria dei ducali anche in maniera abbastanza semplice, la squadra emiliana infatti è stata fin qui nettamente superiore e ha dimostrato di essere costruita con un organico migliore. I partenopei hanno appena chiuso una serie di buoni risultati arrivati dopo una lunga serie di sconfitte che aveva caratterizzato tutto l’inizio della stagione e che li aveva fatti rimanere a lungo all’ultimo posto in classifica, la difesa dei campani inoltre dovrà vedersela con il miglior marcatore del campionato.