DIRETTA PARMA NAPOLI, OBIETTIVI DIVERSI DA RAGGIUNGERE

Si va in campo domenica 18 maggio 2025 alle ore 20:45 per la diretta Parma Napoli. Presso lo Stadio Ennio Tardini va in scena una sorta di incontro testa-coda fra due compagini che lottano per due obiettivi molto diversi, ovvero la salvezza e lo Scudetto. I padroni di casa sono al sedicesimo posto con trentadue punti, a più quattro dalla zona retrocessione dove si trova la coppia formata da Lecce ed Empoli.

Ai ducali, sconfitti proprio dai toscani nel turno precedente, basterebbe dunque poco per poter ottenere la certezza aritmetica di mantenere la categoria anche l’anno prossimo sebbene sul suo cammino ci sia il Napoli.

I partenopei sono invece a caccia del loro quarto titolo in Serie A. La formazione allenata da mister Conte guida la classifica dall’alto dei suoi settantotto punti, a più uno dall’Inter che le sta alle costole. Il pareggio interno rimediato contro il Genoa ha rallentato la corsa degli azzurri che hanno comunque sempre il destino nelle loro mani visto che sarebbe sufficiente vincere queste due gare rimanenti per trionfare a prescindere dai risultati conquistati dai nerazzurri.

DIRETTA PARMA NAPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Solamente gli abbonati a DAZN potranno seguire la diretta Parma Napoli lontano dallo stadio. Se si è in possesso di un abbonamento alla piattaforma a pagamento si può dunque vedere la partita in streaming sull’applicazione e sul sito. Chi avesse Tivùsat potrà anche sintonizzare la televisione sul canale Zona Dazn 214.

PARMA NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’infermeria dei ducali è piena se si considerano le indisponibilità di Almqvist, Bernabé, Osorio, Cancellieri, Charpentier, Estevez, Kowalski, Mihaila e Vogliacco che stanno portando mister Chivu ad impiegare il 3-5-2 con Suzuki, Delprato, Leoni, Balogh, Hainaut, Keita, Hernani, Sohm, Valeri, Pellegrino e Bonny nelle probabili formazioni della diretta Parma Napoli.

Un canonico 4-4-2 con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lukaku e Raspadori sarà invece la soluzione adottata da mister Antonio Conte, di nuovo privo di Buongiorno, Lobotka e Juan Jesus.

DIRETTA PARMA NAPOLI, LE QUOTE

In quanto capolista del torneo, i bookmakers indicano la formazione ospite come super favorita per l’esito finale della diretta Parma Napoli tramite le loro quote. Agenzie come Sisal non si spingono oltre l’1.50 per pagare l’eventuale successo dei partenopei mentre i gialloblu sembranon praticamente non avere alcuna speranza di trionfare se si tiene contro del segno 1 quotato addirittura a 7.00. Chi volesse azzardare una puntata senza rischiare troppo può invece optare per un pareggio dato che l’x è fissato ad un interessante 4.00.