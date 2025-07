Diretta Parma Parma Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della prima amichevole emiliana (oggi 20 luglio 2025)

DIRETTA PARMA PARMA PRIMAVERA: PRIMA AMICHEVOLE IN FAMIGLIA

Per cominciare, cosa c’è di meglio di un tranquillo test in famiglia? Il Parma deve avere pensato così e allora siamo pronti per seguire oggi, domenica 20 luglio 2025, la diretta Parma Parma Primavera, che si giocherà allo stadio Ennio Tardini. Attenzione all’orario, perché gli emiliani scenderanno in campo già alle ore 9.30 di stamattina.

Calciomercato Parma News/ Pazza idea Tadic, a centrocampo occhi su Milovanovic (17 luglio 2025)

Insomma, un contesto particolare per quella che sarà la prima amichevole stagionale, una bella sgambata contro i ragazzi della Primavera, che dal canto loro avranno l’occasione di giocare con i calciatori della prima squadra, come d’altronde spesso succede durante la fase di preparazione pre-campionato.

Questo periodo estivo sarà particolarmente importante per il Parma, che ha fatto la scelta particolare di affidarsi all’allenatore spagnolo Carlos Cuesta, una notizia che ha fatto rumore soprattutto perché è un classe 1995 che compirà 30 anni fra pochi giorni e non è mai stato capo allenatore di una prima squadra – era nello staff di Mikel Arteta all’Arsenal.

Calciomercato Parma News/ Sohm obiettivo viola, al suo posto si pensa ad Adli (11 luglio 2025)

Una vera e propria scommessa, che di sicuro attirerà ancora di più l’attenzione sugli emiliani verso il nuovo campionato di Serie A 2025-2026. Non sarà certo l’amichevole in famiglia di stamattina a poter indirizzare i giudizi, ma sarà comunque curioso seguire il debutto nella diretta Parma Parma Primavera…

PARMA PARMA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Parma Parma Primavera in tv non dovrebbe essere disponibile, nemmeno parlando di una diretta streaming video. Saranno sito e social del Parma quindi a dare info sull’amichevole in famiglia.

Calciomercato Serie A News/ Luan Patrick lascia Verona, Oristanio diviso tra Torino e Parma (10 luglio 2025)

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PARMA PRIMAVERA

Parlare di probabili formazioni per la diretta Parma Parma Primavera è sicuramente un caso molto particolare. Siamo alla prima amichevole estiva, con un nuovo allenatore e si gioca contro i ragazzi della Primavera, per cui in teoria nulla impedirebbe di mischiare le squadre. Di certo ci sarà spazio per tutti nel corso del match, anche perché il sito parla di un “allenamento congiunto”.

Siamo comunque curiosi di scoprire le prime scelte di Carlos Cuesta, la logica vorrebbe un’impronta in stile Arsenal, essendo fin dal 2020 (quando aveva solamente 25 anni) nello staff di Mikel Arteta. Da Zion Suzuki in porta fino a Mateo Pellegrino, potrebbe essere già significativo capire chi sarà scelto per giocare dal primo minuto.