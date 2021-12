Diretta/ Parma Perugia (risultato 1-1) streaming video tv: solo pari al Tardini!

DIRETTA PARMA PERUGIA (RISULTATO FINALE 1-1)

Diretta Parma Perugia: è triplice fischio finale e al Tardini è pure pareggio col risultato di 1-1 tra le due squadre, oggi protagoniste nella 17^ della Serie B. Raccontando ora delle ultime scintille del match, va detto che rientrati in campo dopo l’intervallo sono state subito emozioni: tempo pochissimo ed ecco che già al 48’ Sgarbi trova il gol dell’1-1 in favore del Perugia. Tutto da rifare dunque per i ducali, che pure reagiscono con forza: pure gli umbri non sono disattenti e rispondono per le rime.

È dunque gran gioco in campo e al 61’ pure è Inglese a far paura alla difesa rivale: di seguito ci pensa Delprato a far sobbalzare il Tardini e Burrai pure a far suonare la campana al 71’. Nel finale del secondo tempo Alvini prova a cambiare le carte in tavola nella speranza di ottenere una reazione dai grifoni: Correia va a insidiare Buffon, ma pure i ducali non si tirano indietro e gli umbri rischiano in più occasioni la rimonta. Negli ultimi minuti è ancora botta e risposta ma di fatto nulla accade ancora al Tardini: al triplice fischio finale è 1-1 tra Parma e Perugia. (agg Michela Colombo)

INTERVALLO

Diretta Parma Perugia: siamo a metà del match della 17^ giornata della Serie B e al duplice fischio dell’arbitro ecco che è 1-0 in favore dei padroni di casa sul tabellone del risultato. Raccontando subito delle emozioni del primo tempo, va detto che al via sono stati alti ritmi in campo: tempo pochi minuti e sono pure arrivate le prime occasioni da gol ed è già al 11’ che la squadra dei ducali trova il vantaggio con gran gol di Inglese.

Subito sotto di un gol, il Perugia ha presto reagito con forza e già al 19’ con De Luca gli umbri sfiorano il pareggio: pure i ducali non sono disattenti e con Sohm tornando a fare paura. È dunque botta e risposta in campo, fino a quando al 28′ è colpo di scena al Tardini con il gol annullato a Inglese per fuorigioco. Nel finale dl primo tempo ancora gli umbri reagiscono con forza, con il Parma che si limita a rispondere in contropiede: nonostante il gran gioco pure il risultato non si sblocca.Vedremo che accadrà nel secondo tempo. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PARMA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Parma Perugia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

SI COMINCIA!

Parma Perugia avrà inizio fra pochissimo tempo, ricordiamo che l’incontro in programma allo stadio Tardini di Parma tra i gialloblù padroni di casa guidati da Giuseppe Iachini e il Perugia di Massimiliano Alvini vede come arbitro il messinese Alberto Santoro, assistito da Pagliardini e Laudato come segnalinee e da Saia come quarto uomo. Alla postazione VAR Chiffi con assistente AVAR Bindoni al suo fianco.

Per l’arbitro siciliano si tratta della sesta designazione, senza aver incrociato in precedenza le due formazioni. Il ruolino di marcia disciplinare vede 28 cartellini gialli, due espulsioni e altrettanti calci di rigore assegnati. Speriamo però naturalmente che non ci sia l’arbitro fra i protagonisti di questa partita: parola dunque al campo per scoprire come andranno le cose allo stadio Tardini, dove Parma Perugia inizia!

PARMA PERUGIA: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta della Serie B Parma Perugia: vediamo allora che cosa ci riferisce anche lo storico per tale atteso incrocio. Come è facile immaginare i dati utili davvero non ci mancano: dal 1973 a oggi le due formazioni si sono scontrate a viso aperto in ben 25 occasioni ufficiali, con precedenti che riguardano anche la Serie A (come la Serie B) e qualche incrocio occorso anche in Coppa Italia.

Il bilancio che ne ricaviamo per tale incontro ci riporta poi di ben nove pareggi, ma pure sette vittorie strappate dal Parma e nove affermazioni del Perugia. Vi è dunque un certo equilibrio. Va pure detto ora che l’ultimo testa a testa segnato tra Parma e Perugia non è recentissimo e risale solo alla stagione 2017-18 della Serie B: allora pure fu successo degli umbri in casa all’andata e pareggio per 1-1 nel turno di ritorno al Tardini. (agg Michela Colombo)

PARMA PERUGIA: IACHINI IN CERCA DELLA PRIMA VITTORIA

Parma Perugia sarà diretta dall’arbitro Alberto Santoro della sezione AIA di Messina. La partita in programma domenica 12 dicembre alle ore 14:00, presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà valida per la diciassettesima giornata di Serie B. Il Parma è in un periodo tutt’altro che positivo, il cambio in panchina con l’avvento di Giuseppe Iachini, non ha dato i risultati sperati. Nell’ultima giornata, i crociati hanno pareggiato in casa dell’Ascoli, con il punteggio di 0-0. Il Parma è in quindicesima posizione con 19 punti, a ridosso della zona playout.

Discorso diverso per il Perugia, che è reduce dalla vittoria casalinga conseguita contro il Vicenza, in cui si è imposto con il risultato di 1-0. La squadra allenata da Massimiliano Alvini ha perso una sola volta nelle ultime cinque partite, riuscendo anche a fermare sul pareggio la capolista Pisa. Gli umbri sono in nona posizione con 25 punti, in piena lotta per un posto nei playoff promozione. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2018, nel campionato di Serie B. In quell’occasione, la gara si concluse in parità, con il punteggio di 1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA PERUGIA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Parma Perugia, le quali prenderanno parte alla gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Il tecnico dei ducali, Giuseppe Iachini, dovrebbe schierare la sua formazione con il consueto modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Parma, in vista della gara con il Perugia: Buffon, Del Prato, Osorio, Cobbaut, Busi, Schiattarella, Vasquez, Man, Del Prato, Inglese, Tutino.

In casa Perugia, l’allenatore Massimiliano Alvini, dovrebbe rispondere proponendo la sua squadra con lo schieramento 3-5-2. Tra i pali ci sarà Chichizola, con De Luca e Matos in attacco. Ecco la probabile formazione titolare del Perugia, la quale affronterà la trasferta di Parma: Chichizola, Dell’Orco, Sgarbi, Ferrari, Righetti, Kouan, Burrai, Segre, Lisi, De Luca, Matos.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Parma Perugia di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i crociati, infatti la vittoria del Parma, associata al segno 1 è quotata 2.20. Da non escludere un eventuale pareggio, con il segno X quotato 3.25. Il successo esterno del Perugia, abbinato al segno 2, viene proposto a 3.25.



