Diretta/ Parma Perugia, streaming video tv: Pecchia sfida Castori (Serie B)

DIRETTA PARMA PERUGIA: SFIDA DA NON SOTTOVALUTARE!

Parma Perugia, in diretta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre con obiettivi diversi e reduci da un filotto di tenere opposto: si profila una gara intensissima.

Il Parma è nono in classifica con 27 punti, raccolti con sette vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. Un punto nelle ultime tre per Buffon e compagni, reduci dalla sconfitta per 4-0 contro il Bari. Il Perugia, invece, è penultimo con 20 punti, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. I biancorossi hanno raccolto 7 punti nelle ultime tre partite: nell’ultimo turno il 3-3 contro il Palermo.

PARMA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Perugia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PERUGIA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Parma Perugia. Partiamo dai padroni di casa, Pecchia sceglie il 3-5-2: Buffon, Balogh, Osorio, Valenti, Del Prato, Sohm, Juric, Bernabe, Oosterwolde, Vazquez, Inglese. Passiamo adesso agli umbri, Castori opta per il 3-4-1-2: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi, Luperini, Di Serio, Olivieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Parma favorito sul Perugia secondo le quote per le scommesse del match. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria del Parma è a 1,88, il pareggio è quotato 3,35, mentre il successo del Perugia è a 4,40. L’Under 2,5 è dato a 1,60, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,99 e 1,73.

