Diretta/ Parma Pescara (Coppa Italia) streaming video tv: ultima di Oddo?

DIRETTA PARMA PESCARA: FORMAZIONI IN CRISI!

Parma Pescara, diretta dal signor Sozza di Seregno, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Gli emiliani si tuffano subito nell’impegno di Coppa dopo le difficoltà di campionato: delicatissima la sfida contro lo Spezia che ha visto i Ducali andare sotto di due gol, riuscendo però successivamente a reagire grazie alle reti di Gagliolo e poi di Kucka su rigore al 92′. Un vero e proprio sospiro di sollievo che ha anche alleggerito la posizione di Fabio Liverani sulla panchina gialloblu. Situazione ancor più delicata è quella di Massimo Oddo sulla panchina di un Pescara che sembra proprio non riuscire a rialzarsi. Abruzzesi battuti anche dal Frosinone dopo il poker subito a Pescara, 4 sconfitte consecutive in Serie B con 11 gol subiti e soltanto 2 realizzati. I prossimi giorni saranno decisivi col Pescara che proverà a rialzarsi e che potrebbe però considerare non prioritaria la Coppa Italia, valutazione che potrebbe incidere anche sulle scelte di formazione in vista della trasferta di Parma.

DIRETTA PARMA PESCARA IN STREAMING VIDEO E RAI SPORT: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Pescara non sarà trasmessa da nessun canale televisivo in chiaro o satellitare, neanche da parte della Rai, che detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. Ci sarà comunque la possibilità di seguire aggiornamenti in tempo reale dai profili social dei due club, su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PESCARA

Le probabili formazioni di Parma Pescara, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ennio Tardini. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabio Liverani con un 4-3-2-1: Colombi; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Sohm; Kucka; Karamoh, Gervinho. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Oddo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Alastra; Bocchetti, Scognamiglio, Jaroszynski; Galano, Omeonga, Valdifiori, Capone; Riccardi; Maistro, Bocic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Parma e Pescara queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.25, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.75 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 7.00.



