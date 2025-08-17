Diretta Parma Pescara streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per i trentaduesimi di Coppa Italia.

DIRETTA PARMA PESCARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo dare il via alla diretta Parma Pescara, non prima di aver ricordato come gli ultimi incroci tra queste due squadre risalgano ormai a cinque anni fa, e nel mese di ottobre del 2020, a porte chiuse per il Covid, c’era stato proprio un match di Coppa Italia che era valido per il terzo turno, eravamo al Tardini anche allora e la vittoria aveva sorriso al Parma, che aveva trovato la doppietta di Yann Karamoh e il gol di Andrea Adorante prima che Mardochée Nzita accorciasse le distanze. Le sfide più recenti in campionato sono invece nella stagione 2017-2018, in Serie B: qui troviamo anche l’ultima vittoria da parte del Pescara.

Quel Parma, già affidato a Roberto D’Aversa, avrebbe poi centrato la terza promozione consecutiva (mai nessuno lo ha fatto partendo dalla Serie D) ma alla metà di ottobre era ancora una squadra con tanti punti di domanda, che il Delfino allenato da Zdenek Zeman era riuscito a piegare in trasferta grazie ad un gol di Gaston Brugman arrivato a cinque minuti dal 90’. Oggi si gioca in un contesto del tutto diverso, le due squadre fino due mesi fa avevano due categorie di distanza e dunque il pronostico non può che sorridere ai ducali, a dirci cosa succederà però sarà il campo e dunque accomodiamoci per vivere la diretta Parma Pescara! (agg. di Claudio Franceschini)

PARMA PESCARA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Parma Pescara saremo su Italia 1, anche questa partita di Coppa Italia va in chiaro con la possibilità di diretta streaming video tramite Mediaset Infinity.

PARMA PESCARA: C’È FASCINO IN CAMPO!

Si gioca alle ore 18:30 di domenica 17 agosto 2025 la diretta Parma Pescara, è una delle partite che rientrano nel quadro dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026 e anche, se vogliamo, una sfida affascinante per quella che è la storia di queste due squadre, che si ritrovano ora ad una categoria di distanza.

Il Parma sta provando a ricostruire un bel ciclo in Serie A, forse quello di Calisto Tanzi rimane irripetibile per tanti aspetti ma, con l’arrivo di Carlos Cuesta che è l’allenatore “a sorpresa”, la società ha dimostrato di voler aprire un progetto nel lungo periodo legato anche ai giovani, sperando che venga dato il tempo giusto.

Il Pescara invece è finalmente tornato in Serie B, superando la crisi di metà stagione per poi imporsi ai playoff: già leggendario il discorso di Silvio Baldini pochi minuti dopo aver centrato l’obiettivo, ma poi l’allenatore toscano ha comunque lasciato il Delfino.

Il Pescara riparte allora da Vincenzo Vivarini, che può essere una garanzia in cadetteria e intanto ha già eliminato il Rimini nel turno preliminare di Coppa Italia; nella diretta Parma Pescara naturalmente la posta in gioco si alza ma vedremo cosa succederà al Tardini, intanto anche una breve panoramica sulle probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PESCARA

Come giocheranno le due squadre nella diretta Parma Pescara? Cuesta per il momento adotta un 3-5-2 nel quale la certezza rimane Suzuki in porta, Leoni che era cercato da tutti è finito al Liverpool e e allora con Circati e Ndiaye può giocare Valenti senza dimenticarsi di Balogh, poi ecco Delprato e Valeri favoriti sulle corsie laterali con Bernabé da mezzala a supporto del regista Estevez (o Mandela Keita a seconda dell’idea di sviluppo del gioco) e di Ordonez sull’altra mezzala, davanti potrebbe essere data fiducia alla coppia formata da Benedyczak e Pellegrino, con Almqvist come alternativa anche in un eventuale cambio modulo.

Per il Pescara può ovviamente fare fede la squadra che ha battuto il Rimini: modulo 3-4-2-1 con Merola e Meazzi che si piazzano alle spalle del centravanti Ferraris, come alternative Vivarini può considerare Sgarbi e Tonin così come Olzer, sulle fasce ecco Valzania che opera a destra con Cangiano sulla mancina, in mezzo al campo ci aspettiamo ancora Dagasso e Graziani ma attenzione alla concorrenza portata da Kraja e Tunjov, non impiegati la scorsa domenica. Infine la difesa, nella quale Desplanches è un portiere in grande crescita e sarà coperto da Gaetano Letizia, Brosco e Corbo, un reparto di ottima esperienza.

PARMA PESCARA: PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a leggere brevemente le quote che Goldbet ha fornito per la diretta Parma Pescara: chiaro e scontato vantaggio ducale, perché la vittoria interna regolata dal segno 1 vi farebbe vincere 1,32 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, a regolare il successo del Pescara, il guadagno sale a ben 8,75 volte l’importo investito, infine con l’ipotesi del pareggio – per la quale puntare sul segno X – la posta in palio corrisponde a 5,00 volte quella che sarà stata la vostra giocata.