Diretta/ Parma Pisa streaming video tv: capolista lanciatissima (Serie B)

DIRETTA PARMA PISA: CHE SPETTACOLO!

Parma Pisa, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 16.15 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie B. La capolista Pisa si presenta lanciatissima a un appuntamento importante, contro un Parma in difficoltà ma che rappresenta comunque uno degli organici più importanti del torneo. Cinque vittorie consecutive per i nerazzurri che nel turno infrasettimanale hanno superato un altro ostacolo molto difficile, l’ambizioso Monza battuto 2-1 all’Arena Garibaldi con le reti di Sibilli e Lucca e con tanto di rigore sbagliato da Gucher nel finale.

Dall’altra parte il Parma dopo il ko interno contro la Cremonese è scivolato mercoledì scorso anche in casa della Ternana: due sconfitte consecutive che hanno allontanato gli emiliani dal vertice della classifica, con Pisa capolista lontano 8 lunghezze e l’Ascoli secondo avanti di 5 punti. Le due squadre non si affrontano a Parma in campionato dal 9 maggio 2009, vittoria emiliana con il punteggio di 2-0. Il Pisa ha invece vinto l’unico precedente della storia disputato a Parma in Serie A, ultima affermazione dei toscani al “Tardini”, con un 2-3 datato 24 marzo 1991.

DIRETTA PARMA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Pisa è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PISA

Le probabili formazioni della diretta Parma Pisa, match che andrà in scena all’Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Enzo Maresca schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Buffon; Sohm, Danilo, Cobbaut, Delprato; Juric, Schiattarella, Vasquez, Man, Inglese, Mihaila. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Berra, Caracciolo, Hermansson, Birindelli; De Vitis, Quaini, Gucher; Marsura, Sibilli; Lucca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ennio Tardini di Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.



