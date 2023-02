Diretta Parma Pisa/ Streaming video tv: grande sfida playoff (Serie B)

DIRETTA PARMA PISA: DUCALI LANCIATI MA OCCHIO AGLI OSPITI…

Parma Pisa, in diretta naturalmente dallo stadio Ennio Tardini della città emiliana, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 28 febbraio 2023, essendo uno dei tre anticipi della ventisettesima giornata di Serie B, che si disputa in turno infrasettimanale. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che la diretta di Parma Pisa ci offrirà un duello molto significativo nel cuore della zona playoff, dal momento che il Pisa è sesto con 38 punti, mentre il Parma segue a una sola lunghezza di ritardo ed entrambe puntano quindi a consolidarsi fra le prime otto che si giocheranno la post-season.

Il morale è alto, in particolare per il Parma che ha firmato il colpaccio nella scorsa giornata andando a vincere sul campo della capolista Frosinone una partita spettacolare terminata con un pirotecnico 3-4 in favore degli emiliani, ma pure il Pisa è reduce da un successo nello scorso turno, dal momento che i nerazzurri toscani arrivano dalla vittoria casalinga contro il Perugia. L’obiettivo naturalmente è per entrambe le formazioni la continuità di risultati, ma non tutti potranno uscire dal campo soddisfatti stasera al Tardini: che cosa ci dirà quindi la diretta di Parma Pisa?

DIRETTA PARMA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Pisa sarà trasmessa per gli abbonati sulla televisione satellitare sul canale Sky Sport 254. Come sempre nel campionato cadetto, ci sarà però anche la tripla possibilità della diretta streaming video di Parma Pisa, che sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite i servizi garantiti da Sky Go, oppure anche dalle piattaforme di DAZN e HelbizLive.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PISA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Parma Pisa. Per gli emiliani ci aspettiamo un modulo 4-2-3-1 nel quale l’allenatore Fabio Pecchia potrebbe proporre Buffon in porta; da destra a sinistra i quattro difensori Del Prato, Osorio, Valenti e Ansaldi; la coppia in mediana con Bernabè e Juric; infine nel reparto offensivo ecco Zanimacchia, Vazquez e Man sulla trequarti da destra a sinistra, alle spalle del centravanti Charpentier.

Quanto agli ospiti del Pisa, il mister Luca D’Angelo dovrebbe scegliere come modulo di riferimento il 4-3-1-2, con questi possibili undici titolari: in porta Nicolas; davanti a lui i quattro difensori Esteves, Rus, Barba e Beruatto da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Toure, Marin e Nagy; infine l’attacco con il trequartista Morutan alle spalle delle due punte Moreo e Gliozzi.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Parma Pisa, infine, ci dicono che partirà favorita la squadra padrona di casa: il segno 1 è quotato infatti a 2,20 per un successo del Parma, mentre poi si sale a quota 3,15 sul segno X in caso di un pareggio, infine annotiamo che un successo esterno da parte del Pisa varrebbe 3,50 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2 per la partita in terra emiliana.

