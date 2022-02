Diretta Parma Pordenone/ Streaming video tv: ducali in cerca di rivalsa (Serie B)

DIRETTA PARMA PORDENONE: SCONTRO SALVEZZA IN SERIE B

La diretta Parma Pordenone, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, andrà in scena sabato 12 febbraio alle ore 14.00: un importante scontro nelle zone basse della classifica. I padroni di casa, sulla carta, sono favoriti, trovandosi al tredicesimo posto a +4 sulla zona play-out, ma negli ultimi tempi non stanno vivendo un buon momento, dato che mancano la vittoria da ben quattro turni: l’ultimo risultato è il pari contro il Benevento.

Diretta/ Pordenone Spal (risultato finale 1-1): Thiam para un rigore a Vokic!

I neroverdi, da parte loro, sono una delle compagini che in questa stagione sta facendo peggio, trovandosi al penultimo posto della classifica a quota 12, davanti al fanalino di coda Vicenza. Nonostante ciò, nelle ultime gare, sono riusciti a sorpresa a rosicchiare qualche punto alle avversarie: prima con la vittoria contro il Perugia, poi con il pari contro la SPAL (con un calcio di rigore sbagliato). L’esito della sfida in programma allo Stadio Ennio Tardini, dunque, non è per nulla scritto.

Diretta/ Benevento Parma (risultato finale 0-0): nessun gol al Vigorito!

DIRETTA PARMA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Parma Pordenone, come di consueto per i match di Serie B, sarà inserita nel palinsesto di Sky Sport e DAZN. Coloro che sono abbonati alla prima emittente non dovranno altro che collegarsi dal satellite o dal digitale terrestre nel proprio televisore al canale prestabilito, mentre coloro che hanno sottoscritto un contratto con la seconda emittente dovranno avere a disposizione una smart tv con la relativa applicazione per accedere all’evento. Esso sarà disponibile anche in streaming, attraverso le medesime modalità, sulla piattaforma Sky Go e sull’app DAZN, disponibile per smartphone e tablet, oppure da computer sul sito ufficiale.

DIRETTA/ Parma Crotone (risultato finale 1-1): pareggia Marras!

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PORDENONE

Andiamo a vedere adesso le probabili formazioni della diretta Parma Pordenone: le due squadre hanno un calendario fitto, per cui i due allenatori avranno il compito di gestire le energie. Per quanto riguarda i padroni di casa sono da valutare le condizioni di Inglese, Brunetta e Osorio, che nello scorso turno non sono stati convocati. Assenti anche Zagaritis e Dierckx. Dovrebbe partire ancora titolare invece il nuovo arrivato Simy, subito spedito in campo contro il Benevento, mentre Pandev potrebbe entrare a gara in corso. Questo il possibile 3-4-1-2 di Beppe Iachini: Buffon; Dal Prato, Danilo, Cobbsut; Rispoli, Sohm, Schiattarella, Costa; Vasquez; Simy, Man.

Per quanto riguarda invece gli ospiti, il tecnico Bruno Tedino si è detto contento del suo 4-3-1-2, per cui non dovrebbero esserci grandi variazioni nell’undici titolare rispetto allo scorso turno, a meno che non ci siano assenze importanti dovute a problemi fisici: Perisan; Andreoni, Sabbione, Dalle Mura, Perri; Gavazzi, Pasa, Lovisa; Cambiaghi; Butic, Di Serio.

QUOTE PARMA PORDENONE

Le quote della diretta Parma Pordenone offerte da Snai parlano chiaro in merito a quale potrebbe essere l’esito dell’incontro di Serie B: i padroni di casa, nonostante vengano da un periodo non ottimale, sono dati per favoriti. Il segno 1, infatti, è quotato a 1,65; il pari con il segno X a 3,60 e il segno 2, infine, a ben 5,50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA