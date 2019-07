Diretta Parma Prato allo Stelvio/ Risultato live: prima amichevole dei Crociati

Parma Prato allo Stelvio, diretta dall’arbitro Arianna Bazzo, si gioca nella località ai piedi dello Stelvio sede del ritiro estivo dei Crociati: è la partita amichevole che alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 13 luglio 2019, segna il primo impegno nella nuova stagione per il Parma di Roberto D’Aversa. Impegno ideale per rompere il ghiaccio, in Parma Prato allo Stelvio infatti gli avversari saranno i valligiani locali e questa sarà l’occasione per fare una buona sgambata, mettere minuti nelle gambe e probabilmente segnare tanti gol, per la gioia di quei tifosi del Parma che passeranno il sabato in questo meraviglioso scorcio delle Alpi. L’anno scorso il Parma fu a lungo eccellente protagonista del campionato, poi però rallentò bruscamente e la salvezza arrivò solamente in extremis. Con un anno in più di esperienza in Serie A, l’obiettivo sarà naturalmente completare l’opera con meno affanni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Prato allo Stelvio non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per la prima uscita stagionale degli emiliani. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network del Parma.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PRATO ALLO STELVIO

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Parma Prato allo Stelvio, è naturale attendersi la solita girandola di sostituzioni per mettere minuti nelle gambe a tutti i giocatori che Roberto D’Aversa sta allenando fin dai primi giorni del ritiro di Prato allo Stelvio. Si tratta dei portieri Corvi, Dini, Frattali e Sepe; dei difensori Bruno Alves, Dermaku, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Laurini e Minelli; dei centrocampisti Barillà, Dezi, Grassi, Kasa, Machin, Munari, Scozzarella e Stulac; degli attaccanti Baraye, Brunori Sandri, Ceravolo, Gervinho, Siligardi e Sprocati. L’ivoriano però si è aggregato in ritardo a causa di un lutto familiare, mentre arriva solamente oggi Kucka, che era stato impegnato a giugno con la Nazionale slovacca. Probabile che dal primo minuto D’Aversa schieri l’attuale migliore formazione possibile, poi ci sarà spazio per tutti – mafgari anche per qualche cambio di modulo.



