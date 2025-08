Diretta Parma Pro Vercelli streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la partita amichevole (oggi venerdì 1 agosto 2025)

DIRETTA PARMA PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): INIZIA L’AMICHEVOLE!

Mentre aspettiamo la diretta Parma Pro Vercelli, questa amichevole vanta sei precedenti a livello ufficiale, la notizia curiosa è che sono lontanissimi fra loro, sparsi su quasi un secolo intero. Le prime due partite risalgono addirittura alla stagione 1925-26, in quella che ai tempi si chiamava Prima Divisione: la Pro Vercelli vinse 0-3 a Parma, poi in Piemonte ci fu un pareggio per 2-2. Nel campionato 1972-73 ecco un doppio confronto in Serie C, con il Parma che vinse sia in trasferta (0-1) all’andata, sia nel ritorno casalingo (2-0).

Infine, giungiamo a quella che potremo definire l’epoca del calcio contemporaneo: campionato di Serie B 2017-18, all’andata allo stadio Tardini il Parma si impose con un perentorio 3-0, ma la Pro Vercelli riuscì a prendersi una rivincita battendo per 1-0 gli emiliani al ritorno allo stadio Piola. Oggi l’amichevole non entrerà nelle statistiche ufficiali, ma questa storia curiosa renderà più intrigante la diretta Parma Pro Vercelli! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PARMA PRO VERCELLI IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà una diretta Parma Pro Vercelli in tv, nemmeno come diretta streaming video. Siti e profili social ufficiali delle due società ci forniranno le info sull’amichevole, senza dimenticare che al campo ci sarà ingresso libero.

ALTRA AMICHEVOLE AL MATTINO

Al mattino i tifosi emiliani sanno sempre cosa fare in questi giorni: la diretta Parma Pro Vercelli, una partita amichevole che si giocherà alle ore 10.30 di stamattina, venerdì 1 agosto 2025, ci terrà compagnia dal centro sportivo “Il Noce” di Noceto. Test di buon livello per gli uomini di Carlos Cuesta, anche se il Parma ha già giocato ieri in Austria contro il Maiorca.

Insomma, sono giorni evidentemente particolari per il Parma, che sta imparando a conoscere il suo giovanissimo nuovo allenatore, classe 1995 alla prima esperienza come capo allenatore dopo anni nello staff di Mikel Arteta. Ieri c’era stato quindi un altro test internazionale dopo il pareggio per 0-0 contro i tedeschi del Werder Brema, stavolta invece ecco un assaggio di calcio italiano.

L’esame non sarà dei più difficili, dal momento che la Pro Vercelli è una squadra di Serie C che nello scorso campionato si è salvata solamente ai playout per evitare di scivolare fra i dilettanti, che però nei giorni scorsi ha già messo alla prova il Pisa e stavolta ci proverà anche contro il Parma in una estate di amichevoli di lusso, se vista dall’ottica dei piemontesi.

Siamo allora curiosi di capire che cosa potrà succedere a circa 24 ore dalla partita precedente e in Italia, dopo gli impegni del ritiro austriaco, con questo assaggio di calcio “nazionale” del quale Cuesta ha comunque bisogno. Potrebbe allora essere più interessante del previsto la diretta Parma Pro Vercelli…

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PRO VERCELLI

Uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta Parma Pro Vercelli ovviamente potrebbe valorizzare coloro che hanno giocato meno appena ieri in Austria contro il Maiorca. Secondo logica, l’obiettivo di mister Carlos Cuesta – che ha compiuto 30 anni pochi giorni fa e sta festeggiando con una raffica di amichevoli – sarà proprio quello di mettere minuti nelle gambe a tutti i suoi calciatori, che stanno imparando a conoscere le sue idee di gioco.

Naturalmente in questi giorni tengono banco anche le mosse di calciomercato, che per il Parma portano subito alla mente il nome di Leoni, oltre purtroppo ai primi infortuni, ad esempio per gli emiliani Ondrejka, che è stato operato per la frattura del perone sinistro rimediata nei giorni scorsi e sarà ovviamente assente stamattina nella partita amichevole di Noceto.