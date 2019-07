Diretta Parma Rapp. Val Venosta/ Risultato live: i ducali in amichevole

Parma Rapp. Val Venosta si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 17 luglio, presso Prato allo Stelvio: nella sede del ritiro ducale abbiamo dunque una seconda partita amichevole per la squadra di Roberto D’Aversa, che dopo l’ottimo campionato scorso chiuso però con il brivido (salvezza acquisita presto ma poi rimessa improvvisamente in discussione) punta non solo a confermarsi ma anche a migliorare la sua classifica, sapendo di poter fare di più. Dopo aver segnato 14 gol alla selezione locale, anche questa seconda amichevole vedrà il Parma impegnato contro una rappresentativa che dovrebbe rappresentare niente più di uno sparring partner di un allenamento più intenso; vedremo se i crociati riusciranno a migliorare eventualmente lo score messo a segno sabato, nel frattempo aspettando la diretta di Parma Rapp. Val Venosta possiamo andare a valutare quali potrebbero essere le scelte del tecnico almeno per iniziare l’amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Rapp. Val Venosta, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa amichevole, ma eventualmente potrete avvalervi delle informazioni utili che giungeranno dagli account ufficiali messi a disposizione dalla società sui social network, in particolare su Facebook e Twitter che sono consultabili gratuitamente.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA RAPP. VAL VENOSTA

Potrebbe essere un undici di partenza modificato quello di Parma Rapp. Val Venosta, ovviamente rispetto alla prima amichevole: in porta si prepara Colombi, mentre i n difesa Dermaku può affiancare Gagliolo o Bruno Alves al centro con Gazzola e Laurini schierati sulle fasce, magari a corsie invertite. A centrocampo possibile titolare Barillà che agirebbe sulla mezzala, in mezzo a fare da playmaker pronto Scozzarella e allora Grassi e Munari si giocano l’altra maglia da interno, sempre considerando che Machin e Luigi Scaglia possono essere delle soluzioni interessanti. Così come Brunori Sandri davanti; aspettando Inglese potrebbe essere lui la prima punta a giocare questa partita, sulle fasce invece possono essere ancora Yves Baraye e Sprocati a fare da titolari nel primo tempo, considerando che naturalmente nella ripresa cambierà praticamente tutto.



