DIRETTA/ Parma Reggina streaming video tv: caccia alla continuità (Serie B)

DIRETTA PARMA REGGINA: IACHINI ALLE PRESE CON LE ASSENZE!

Parma Reggina, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Ennio Tardini, sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie B. Obiettivo playoff per entrambe le squadre, a caccia di continuità dopo un buon filotto di risultati utili consecutivi: punti pesanti in palio e due formazioni pronte a tutto per assicurarsi la vittoria.

Complice un avvio di stagione particolarmente negativo, il Parma allenato da Beppe Iachini è situato al quattordicesimo posto in classifica con 33 punti, frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. Come dicevamo, i ducali arrivano a questo appuntamento da tre risultati utili consecutivi: il pareggio per 0-0 contro il Pisa, la vittoria interna per 4-0 contro la Spal e, nell’ultimo turno, il pari per 1-1 contro il Monza. La Reggina, invece, è situata all’undicesimo posto in classifica con 38 punti, raccolti grazie a 11 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. La cura Stellone ha portato i frutti sperati: dopo l’1-0 ai danni del Pisa, nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 3-1 contro il Vicenza.

DIRETTA PARMA REGGINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Parma Reggina sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Calcio 3 (253 dell’emittente satellitare). Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. Come ben sappiamo, offre anche la possibilità di accedere alla diretta di Parma Reggina in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA REGGINA

Ora passiamo alle probabili formazioni della diretta Parma Reggina, che prenderà il via alle ore 14.00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Sia Beppe Iachini che Roberto Stellone sono alle prese con qualche dubbio di formazione, soprattutto per quanto riguarda la condizione fisica dei calciatori, reduci dal turno infrasettimanale. Iniziamo questa analisi con la formazione di casa, in campo ancora una volta con il 3-4-1-2. In porta spazio al sempreverde Gigi Buffon. Difesa a tre composta dall’ex Delprato, Circati e Cobbaut. A centrocampo troviamo Rispoli, Bernabè, Juric e Dennis Man. Il numero “diez” Franco Vazquez agirà dietro il tandem offensivo, composto in questa occasione da Tutino e Simy. Passiamo adesso alla formazione calabrese, rinata grazie alla cura Stellone. Amaranto schierati con il collaudato 3-5-2. A difendere i pali il giovane Turati, tra le rivelazioni della stagione. Difesa a tre composta da Aya, Amione e Di Chiara. Sulle corsie esterne spazio a Giraudo e Kupisz, mentre in mezzo Crisetig sosterrà il finlandese Hetemaj e Folorunsho. In attacco Jeremy Menez agirà al fianco del “tagliagole” Montalto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Dopo aver presentato questa diretta di Parma Reggina, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della sfida in programma allo Stadio Ennio Tardini. Secondo i principali bookmakers italiani, i padroni di casa partono con i favori del pronostico. Prendiamo come esempio l’agenzia William Hill: la vittoria del Parma è data a 1,90, il pareggio a 3,25 e la vittoria esterna della Reggina a 4,20. Si prevede una sfida molto tattica, con le due squadre coperte e non a trazione anteriore: l’Under 2,5 paga 1,66 volte la posta, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,10. Segneranno entrambe le squadre? Questa scommessa è molto equilibrata: William Hill paga il Gol a 1,90, mentre il No Gol è dato a 1,80.



