Diretta Parma Roma Primavera, streaming video tv: al via il nuovo campionato di Primavera 1. La gara oggi alle 16.30 al Tardini (18 agosto 2025)

DIRETTA PARMA ROMA PRIMAVERA, DOVE VEDERE IL MATCH IN STREAMING

È cominciato solo pochi giorni fa il nuovo campionato di Primavera 1. Per la diretta Parma Roma, il primo incontro ufficiale è in programma oggi. Le due formazioni si sfideranno nella prima giornata di campionato: l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 16:30 allo stadio Ennio Tardini. Si tratta di un appuntamento unico, dunque, per la formazione di casa, che avrà l’onore di giocare nello stadio della prima squadra, affrontando appunto i giallorossi.

Diretta Fiorentina Torino Primavera/ Video streaming tv: sfida al Viola Park (17 agosto 2025)

Il Parma è stato promosso nel massimo campionato solamente lo scorso anno: dunque si tratta di un percorso nuovo che i gialloblù vogliono cominciare con il piede giusto. Ma dove si potrà seguire Parma Roma Primavera in diretta? La gara sarà visibile in diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Dunque, telecomandi alla mano e televisioni accese per godersi lo spettacolo del posticipo della prima giornata di Primavera 1.

DIRETTA/ Lecce Milan Primavera (risultato finale 1-2): decide la doppietta di Lontani! (17 agosto 2025)

DIRETTA PARMA ROMA PRIMAVERA: LA SCORSA STAGIONE PER I DUE CLUB

Lo scorso campionato è stato ricco di successi per la Roma Primavera che ha ottenuto 83 punti, più di qualsiasi altra formazione, con 26 vittorie su 38 partite giocate, cinque pareggi e solamente 7 sconfitte. Nonostante la prima posizione in classifica, a vincere il campionato è stata l’Inter, dopo i playoff.