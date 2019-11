Diretta Parma Roma/ Streaming video tv: giallorossi lanciati (Serie A)

Parma Roma, partita che sarà diretta dal signor Michael Fabbri, si gioca alle ore 18:00 di domenica 10 novembre e rappresenta dunque il primo posticipo nella 12^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Grande momento per la squadra giallorossa, che battendo il Napoli domenica scorsa si è presa il terzo posto in classifica e adesso minaccia di poter avvicinare le prime due della classe, e comunque ha rilanciato i suoi propositi di qualificazione alla prossima Champions League. Il Parma vuole innanzitutto salvarsi e poi valutare un posto in Europa League: il pareggio di Firenze è stato positivo ma la squadra di Roberto D’Aversa va ancora alla ricerca della giusta continuità nella stagione. Avviciniamoci dunque alla diretta di Parma Roma analizzando quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per lo stadio Tardini, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Roma verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Serie A (numero 202): gli abbonati potranno dunque affidarsi al decoder di Sky per seguire questa partita di Serie A, e in assenza di un televisore avranno come sempre l’alternativa dell’applicazione Sky Go, grazie alla quale attivare il servizio di diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ROMA

Buone notizie per D’Aversa, che in Parma Roma ritrova Cornelius: allo stesso tempo però si ferma Karamoh, dunque tridente obbligato quello dei ducali che giocheranno con Gervinho e Kulusevski in appoggio all’attaccante danese. A centrocamponon dovrebbe cambiare niente con Scozzarella in cabina di regia, Kucka e Barillà saranno le mezzali che sono in vantaggio su Hernani, mentre alle spalle di questa linea Dermaku sostituisce ancora Bruno Alves affiancando Iacoponi, Darmian e Giuseppe Pezzella invece percorreranno le corsie con Sepe che naturalmente sarà il portiere. Ancora tante indisponibilità nella Roma, e Cetin squalificato: Fazio torna ad affiancare Smalling in difesa perché ormai Gianluca Mancini viene stabilmente impiegato a centrocampo, a fare coppia con Veretout. In porta va Pau Lopez, Spinazzola ancora preferito a Florenzi per la fascia destra con Kolarov sull’altro versante, più avanti corsie occupate da Zaniolo e Justin Kluivert perché in mezzo dovrebbe andare Pastore, a meno che Paulo Fonseca non decida di puntare su Perotti. La prima punta comunque sarà Dzeko.

QUOTE E PRONOSTICO

Parma Roma è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, e secondo questo bookmaker i giallorossi hanno il favore del pronostico: il segno 2 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma pari a 1,90 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo a 3,90 volte la puntata per il segno 1 che identifica il successo dei ducali. Con il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, andreste a guadagnare 3,70 volte quanto puntato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA