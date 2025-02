DIRETTA PARMA ROMA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Fatte le debite proporzioni, si affrontano due deluse nella diretta Parma Roma. I padroni di casa emiliani avevano cominciato bene il loro campionato, ma nelle ultime dieci giornate hanno raccolto solamente una vittoria, due pareggi e ben sette sconfitte, per una frenata ormai prolungata che inchioda da tre sconfitte consecutive il Parma a quota 20 punti, sarebbe retrocessione se il campionato finisse in questo momento. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, dobbiamo rivolgerci in casa Roma: il nono posto con 34 punti è ovviamente insufficiente in rapporto alle ambizioni, ma almeno ci sono state cinque vittorie più te pareggi nelle ultime otto giornate per i giallorossi di mister Claudio Ranieri.

Per la Roma dunque non si può negare un bel cambio di ritmo, da provare a confermare anche oggi, contro una rivale che dieci giornate fa era addirittura davanti, ma ora è 14 lunghezze dietro. Il trend proseguirà pure nella diretta Parma Roma o avremo sorprese? PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; M. Keita, Bernabè; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, G. Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Gurna-Douat, Paredes, Manu Konè, Salah-Eddine; Soulé, Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA PARMA ROMA: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Guarda la diretta Parma Roma su Sky, Now o Dazn. Se sei in possesso di almeno un’iscrizione a queste piattaforme, allora potrai guardare l’evento in streaming usando le applicazioni ufficiali come Sky Go e Now Tv. Sarà possibile seguire il match in tv al canale Sky Sport Calcio, Sky Sport 1 e Sky Sport 251.

PARMA ROMA, SI INSEGUONO PUNTI IMPORTANTI

Alle ore 18:00 di domenica 16 febbraio 2025 si disputa la diretta Parma Roma. Allo Stadio Ennio Tardini i gialloblu necessitano di fare punti anche contro un avversario sulla carta, sotto diversi aspetti, ben più importante di loro a causa del diciottesimo posto con venti punti attualmente occupato in classifica. Gli emiliani sono in serie negativa avendo perso le ultime tre partite venendo sconfitti pure da delle dirette concorrenti per la salvezza come il Lecce prima ed il Cagliari poi venendo quindi sorpassati. Nonostante la fiducia ribadita dalla società nei suoi confronti, il tecnico Pecchia sembrerebbe inoltre a rischio esonero a giudicare dai rumors.

Una situazione dunque molto complessa quella vissuta dal Parma che se la dovrà vedere contro una Roma che invece non perde in Serie A dalla metà dello scorso dicembre, ovvero quando era stata messa KO dal Como. In nona posizione con trentaquattro punti, i giallorossi di mister Ranieri vengono dal buon pareggio col Napoli e dal seguente successo col Venezia, proseguendo la rincorsa alle coppe europee visto lo stope della Fiorentina sebbene le altre rivali per un piazzamento non si siano ancora fermate.

PARMA ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Facendo a meno degli indisponibili Charpentier, Circati, Djuric, Hernani, Kowalski, Osorio e Valenti, il modulo di mister Pecchia per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Parma Roma dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Suzuki, Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri, Hernani, Keita, Cancellieri, Bernabé, Man e Bonny. Rinunciando invece all’infortunato Rensch ed allo squalificato Cristante, mister Ranieri impiegherà il modulo 3-4-2-1 per i suoi con Svilar, Mancini, Nelsson, Ndicka, Saelemaekers, Koné, Paredes, Salah-Eddine, Dybala, El Shaarawy e Shomurodov.

DIRETTA PARMA ROMA, LE QUOTE

Il pronostico della diretta Parma Roma pare essere abbastanza a senso unico guardando alle quote dei bookmakers. Le vari agenzie di scommesse come Sisal credono infatti molto nella vittoria dei giallorossi indicando quindi il 2 a 1.90. Molto meno probabile è invece l’eventuale successo dei padroni di casa, con l’1 fissato appunto a 3.75, con il pareggio che potrebbe inoltre essere un altro risultato in confronto molto plausibile, dato l’x a 3.60.