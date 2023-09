DIRETTA/ Parma Sampdoria (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 24 settembre 2023)

DIRETTA PARMA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Parma Sampdoria presenta un alto sapore di serie A, la classifica, tuttavia, non è decisamente felice per gli ospiti blucerchiati. Sampdoria che si posiziona al sedicesimo posto in classifica con 5 gol realizzati e 8 subiti. I numeri non confortanti per la formazione di Andrea Pirlo posizionano i blucerchiati al sedicesimo posto con due punti conquistati. In zona gol da attenzionare l’attaccante palermitano Antonino La Gumina, coadiuvato dall’ex Barcellona Pedrola. Per i due giocatori offensivi della Sampdoria due gol in campionato.

Parma che invece sta attraversando un momento straordinario in campionato. Con 13 punti in 5 partite, Il Parma si presenta come il miglior attacco del campionato e la seconda migliore difesa, a parità con il Palermo dell’intera cadetteria. Un inizio eccezionale per il Parma di mister Pecchia. In zona gol bisogna tenere d’occhio ben tre calciatori: Benedyczak, con 4 centri; Bernabè e Colak con 2 gol in campionato. Una vittoria per il Parma significherebbe continuare la propria striscia di risultati utili consecutivi al primo posto. (Marco Genduso)

PARMA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Sampdoria sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Sampdoria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PARMA SAMPDORIA: BIG MATCH AL TARDINI!

Parma Sampdoria, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa hanno raggiunto la vetta della classifica grazie a quattro vittorie e un pareggio, dimostrando la solidità della loro squadra. Dopo due stagioni difficili, ora ambiscono al ritorno in massima serie. Nell’ultima giornata, la squadra di Pecchia ha ottenuto una vittoria esaltante per 5-0 contro il Catanzaro.

Dall’altra parte, i blucerchiati stanno attraversando un periodo di crisi sia in termini di risultati che di prestazioni. Dopo un positivo esordio stagionale con una vittoria a Terni, la squadra di Pirlo ha subito un pareggio e tre sconfitte consecutive, il che ha causato un calo di morale soprattutto dopo l’ultimo ko interno contro il Cittadella. Nonostante ciò, ci si attende una reazione immediata per non acuire ulteriormente lo stato di crisi dei genovesi, anche se l’avversario attuale rappresenta una sfida complicata.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Parma Sampdoria, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola, Coulibaly, Del Prato, Circati, Zalgiris, Bernabè, Estevez, Benedyczak, Sohm, Man, Bonny. Risponderà la Sampdoria allenata da Andrea Pirlo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Stankovic, Kasami, Ghilardi, Giordano, Murru, Depaoli, Ricci, Verre, Pedrola, La Gumina, Borini.

PARMA SAMPDORIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.97, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











