Diretta Parma Sampdoria/ Streaming video tv: antipasto di campionato (amichevole)

Parma Sampdoria, in diretta dallo stadio Ennio Tardini della città emiliana, è la partita amichevole in programma questa sera, sabato 10 agosto, con fischio d’inizio alle ore 20.30. Naturalmente attira l’attenzione una partita come Parma Sampdoria, perché si tratta di un confronto fra due squadre che fanno entrambe parte del campionato di Serie A che comincia fra due settimane: parliamo dunque di un vero e proprio antipasto del campionato che verrà. La Sampdoria è già alla seconda amichevole in questa settimana, perché mercoledì sera ha disputato il derby ligure con lo Spezia, terminato con la pirotecnica vittoria per 5-3 dei blucerchiati guidati dal nuovo allenatore di Eusebio Di Francesco. L’ultima uscita del Parma di Roberto D’Aversa è stata invece una settimana fa, con la sconfitta per 2-0 contro gli inglesi del Burnley.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Sampdoria non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per questa amichevole di sicuro interesse tra due squadre di Serie A. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SAMPDORIA

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Parma Sampdoria, come base di partenza prendiamo le scelte di Roberto D’Aversa ed Eusebio Di Francesco nelle ultime uscite delle rispettive formazioni. Il Parma contro il Burnley era sceso in campo con il modulo 4-3-3 e i seguenti titolari: Sepe in porta; difesa a quattro con Laurini, Dermaku, Bruno Alves e Gagliolo; nel terzetto di centrocampo Barillà, Brugman e Kucka; infine il tridente d’attacco, composto da Kulusevski, Inglese e Karamoh. Stesso modulo per la Sampdoria contro lo Spezia, ma essendo passati appena tre giorni qui il rischio di turnover è più alto – Quagliarella, tanto per fare un solo nome. Di Francesco nel derby ligure aveva schierato dal primo minuto Audero in porta; Depaoli, Ferrari, Colley e Murru a comporre la difesa a quattro; a centrocampo i titolari erano stati Thorsby, Vieira e Linetty, mentre in attacco erano stati titolari Ramirez, Bonazzoli e Maroni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA