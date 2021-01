Diretta Parma Sampdoria/ Streaming video tv: delicata per i ducali (Serie A)

DIRETTA PARMA SAMPDORIA: D’AVERSA DEVE VINCERE!

Parma Sampdoria, in diretta dallo stadio Ennio Tardini della città emiliana, sarà il posticipo che chiuderà la diciannovesima giornata, ultima dell’andata nel campionato di Serie A. L’appuntamento dunque è fissato per le ore 20.45 di questa sera, domenica 24 gennaio 2021, quando avrà inizio la diretta di Parma Sampdoria, partita che si annuncia delicata soprattutto per i padroni di casa sulla cui panchina è da poco tornato Roberto D’Aversa. Il Parma con la sua “vecchia” guida ha subito mostrato segnali di risveglio, ma la vittoria sfumata in extremis contro il Sassuolo ha ridimensionato gli effetti in classifica, dove la posizione resta critica perché 13 punti sonmo davvero pochi. Ecco dunque perché il Parma dovrà cercare di vincere ad ogni costo, mettendo magari sul piatto maggiori motivazioni, mentre la Sampdoria di Claudio Ranieri potrà fare affidamento sulla forza della serenità. La vittoria contro l’Udinese di settimana scorsa ha infatti portato i blucerchiati a quota 23 punti, le prospettive per la Sampdoria potrebbero essere quelle di un campionato più che tranquillo, a maggior ragione se arrivassero altri punti anche stasera.

DIRETTA PARMA SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Sampdoria sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmessa dalla televisione satellitare. Dunque, chi è abbonato a Sky avrà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go su sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SAMPDORIA

Presentando le probabili formazioni di Parma Sampdoria, per Roberto D’Aversa il problema principale è naturalmente l’emergenza che continua ad imperversare soprattutto in difesa, dove dunque potremmo rivedere in azioni volti nuovi come il classe 2003 Dierckx. I ballottaggi sono ridotti perché chi sta bene gioca, ad esempio in attacco non ci dovrebbero essere dubbi sul tridente con Kucka e Gervinho ai fianchi della prima punta Cornelius. Discorso diverso per la Sampdoria di Claudio Ranieri, dove i dubbi sono numerosi soprattutto da centrocampo in su: in mediana infatti possiamo segnalare almeno due ballottaggi (Ekdal-Adrien Silva e Jankto-Damsgaard), mentre in attacco le due maglie disponibili – che sia 4-4-1-1 oppure 4-4-2 – vedono in competizione Verre, Keita, Quagliarella e il nuovo acquisto Torregrossa, già in gol contro l’Udinese sabato scorso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Parma Sampdoria in base alle quote dell’agenzia Snai. Si annuncia una partita abbastanza equilibrata: il segno 2 è quotato a 2,45 mentre per il segno 1 si arriva a 2,95, dunque la Sampdoria è leggermente favorita. L’opzione più remunerativa sarebbe infine il pareggio, perché il segno X vale 3,25 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA