Diretta Parma Sassuolo/ Streaming video e tv: bel derby emiliano (Serie A)

Parma Sassuolo, che sarà diretta dal signor Livio Marinelli, va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 25 settembre e nel turno infrasettimanale della Serie A 2019-2020, quinta giornata, rappresenta un bel derby d’Emilia tra due squadre che come ambizione estiva si sono prefissate di provare a chiudere in alta classifica. Il Sassuolo al momento sembra poter confermare queste premesse: ha sempre vinto in casa e dunque naviga in linea di galleggiamento, ma deve cambiare passo in trasferta perchè nelle due uscite stagionali ha incassato sconfitte anche piuttosto nette, nel risultato o nel gioco. Il Parma invece ha saputo vincere solo a Udine: ha incrociato Juventus e Lazio e le sconfitte ci stavano, ma a pesare sulla classifica attuale dei ducali è l’inatteso ko interno contro un Cagliari che arrivava da due sconfitte iniziali. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Parma Sassuolo; mentre ci accingiamo ad attenderne il calcio d’inizio, possiamo anche leggere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Sassuolo sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà esclusivamente sui canali di Sky Sport, che sono riservati ai soli abbonati al pacchetto Calcio. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SASSUOLO

Parma Cagliari rappresenta qualche problema di formazione per Roberto D’Aversa, che deve fare i conti con infortuni a centrocampo: tecnicamente dovrebbero giocare Brugman e Barillà in appoggio a Hernani, ma potrebbe anche essere impiegato Kulusevski con Sprocati che agirebbe nel tridente offensivo al fianco di Inglese (e Gervinho ovviamente dall’altra parte). Difesa che invece non cambia: in porta Sepe, Darmian e Gagliolo fanno i terzini con Bruno Alves e Iacoponi che andranno ad agire al centro del reparto. Il Sassuolo invece potrebbe prevedere una modifica davanti: Boga insidia la maglia di Defrel e si piazzerebbe largo a sinistra, con la conferma ovvia di Domenico Berardi e Caputo. Invariato anche il centrocampo che sta girando bene, dunque Obiang sarà in mezzo con Hamed Traoré e Duncan ai suoi lati. In difesa Toljan dovrebbe traghettare a sinistra, confermato ancora titolare ma con Muldur che agirà a destra; Consigli il portiere, Chiriches e Gian Marco Ferrari davanti a lui.

QUOTE E PRONOSTICO

Equilibrio sostanziale nel pronostico di Parma Sassuolo, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria dei ducali vale infatti 2,60 volte la cifra messa sul piatto ma per il successo neroverde, identificato dal segno 2, la vincita sarebbe praticamente la stessa perchè corrisponderebbe a 2,65 volte quanto investito. Il pareggio rappresenta allora la giocata più redditizia: scommettendo sul segno X andreste a guadagnare una somma pari a 3,40 volte quanto giocato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA