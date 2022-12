Diretta/ Parma Spal, streaming video tv: scontro Pecchia-De Rossi (Serie C)

DIRETTA PARMA SPAL: DE ROSSI VUOLE I 3 PUNTI!

Parma Spal, in diretta domenica 18 dicembre 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie B. Un derby emiliano ad alta tensione, c’è voglia di fare bene e di continuare a risalire la classifica.

Il Parma è sesto con 26 punti, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. I gialloblu di Pecchia nell’ultimo turno si sono imposti per 0-2 sul campo del Brescia. La Spal, invece, è diciassettesima a quota 17 punti, raccolti grazie a tre vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Due pareggi di fila per i biancazzurri, l’ultimo per 1-1 contro il Palermo.

PARMA SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Spal sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SPAL

Qualche dubbio di formazione per Pecchia e De Rossi, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Parma Spal. Partiamo dalla compagine di casa, ducali schierati con il 4-3-3: Chichizola, Del Prato, Balogh, Osorio, Valenti, Juric, Bernabe, Estevez, Man, Vazquez, Tutino. Passiamo adesso alla formazione di Ferrara, il modulo è al 3-5-2: Alfonso, Peda, Meccariello, Dalle Mura, Dickmann, Valzania, Esposito, Murgia, Celia, La Mantia, Rabbi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Parma nettamente favorito sulla Spal secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie a Goldbet: la vittoria del Parma è a 1,65, il pareggio è quotato 3,70, mentre il successo della Spal paga 5,35. L’Under 2,5 è a 1,72, mentre l’Over 2,5 è a 2,00. Infine Gol e No Gol, rispettivamente 1,95 e 1,75.











