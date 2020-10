Diretta/ Parma Spezia (Serie A) streaming video tv: Liverani già alle strette

DIRETTA PARMA SPEZIA: I DUCALI DEVONO VINCERE

Parma Spezia, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Emiliani chiamati a dare un segnale di continuità dopo un avvio di campionato non all’altezza delle ultime stagioni. Chiusa la gestione D’Aversa, con Fabio Liverani in panchina i gialloblu sono riusciti ad ottenere solamente una vittoria nelle prime quattro partite del nuovo campionato, in casa contro il Verona. Poi, solo sconfitte, compreso l’ultimo ko sul campo dell’Udinese. Di fronte ci sarà un cliente difficile per gli emiliani, lo Spezia alla sua prima stagione in assoluto in Serie A sta dimostrando di essere un cliente difficile per tutti. Se ne è accorta anche la Fiorentina, raggiunta sul 2-2 domenica scorsa dopo aver acquisito il doppio vantaggio: il tecnico Vincenzo Italiano anche in Serie A sta facendo esprimere alla sua squadra quei principi di gioco spumeggianti che hanno garantito la storica promozione nella scorsa stagione, conclusa solo ad agosto inoltrato con la finale play off vinta contro il Frosinone.

DIRETTA PARMA SPEZIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Spezia sarà garantita in esclusiva sui canali della piattaforma Sky per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmette sette partite di ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video di Roma Benevento, che sarà garantita loro tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SPEZIA

Le probabili formazioni di Parma Spezia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ennio Tardini di Parma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabio Liverani con un 4-3-1-2: Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Gervinho, Karamoh. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Italiano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Deiola, Ricci, Acampora; Gyasi, Nzola, Verde.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Parma Spezia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa emiliani partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale già a quota 3,40 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,65 volte la posta in palio in caso di successo dei liguri per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA