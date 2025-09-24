Coppa Italia, Diretta Parma Spezia, streaming video tv: le due formazioni hanno vinto in stagione solamente in Coppa, mai in campionato (24 settembre 2025)

DIRETTA PARMA SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La storia è abbastanza corposa, però anche in gran parte molto datata, per la diretta Parma Spezia, che sta per aprire il mercoledì di Coppa Italia. Infatti i numeri complessivi ci parlano di ventisette precedenti, con il Parma in leggerissimo vantaggio grazie a nove vittorie a fronte di otto successi per lo Spezia, con dieci pareggi a completare il quadro di questo testa a testa così equilibrato. Va però osservato che questa partita è completamente mancata fra il 26 aprile 1981 e il 27 dicembre 2017, quindi potremmo identificare facilmente i sei precedenti più recenti sui quali dire qualcosa in più.

Quattro partite di Serie B e due in Serie A compongono la storia recente della diretta Parma Spezia, i liguri non hanno mai vinto e quindi c’è una netta superiorità degli emiliani, sotto forma di tre vittorie per il Parma e altrettanti pareggi. Due successi su tre però sono arrivati in trasferta, il Tardini ha visto due pareggi e allora chissà se anche oggi il confronto potrà essere sul filo dell’equilibrio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA PARMA SPEZIA, STREAMING VIDEO

Sarà Italia 1 a fornire gratuitamente la diretta Parma Spezia, match di Coppa Italia. La diretta streaming invece è offerta dall’applicazione o sito web di Mediaset Infinity.

PARMA SPEZIA, PERIODO COMPLICATO

Serie A contro Serie B in questo incontro di Coppa Italia con il Bologna all’orizzonte. La diretta Parma Spezia si disputerà allo stadio Ennio Tardini questo mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 17:00 e decreterà chi strapperà il pass per gli ottavi.

Il Parma era partito col piede giusto proprio in Coppa Italia battendo il Pescara, anche se in campionato non è mai riuscito a ripetersi tra pareggi contro Atalanta e Cremonese più le sconfitte maturate con Juventus e Cagliari.

Discorso pressoché analogo anche per lo Spezia che ha vinto in stagione solamente il primo turno di Coppa Italia ovvero il derby ligure con la Sampdoria. Per il resto due pareggi (Catanzaro e Empoli) e due sconfitte contro Carrarese e Juve Stabia.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA SPEZIA

Il Parma giocherà con il modulo 3-5-2 con Suzuki tra i pali, difesa a tre composta da Delprato, Circati e Ndiaye mentre Lovik, Ordonez, Bernabè, Sorensen e Valeri formeranno il centrocampo. In attacco Pellegrino e Cutrone.

Lo Spezia risponderà con lo stesso assetto tattico: Mascardi in porta, protetto dal terzetto Wisniewski, Hristov e Mateju. Agiranno da esterni Candela e Aurelio con Nagy, Esposito e Kouda in mezzo al campo. Artistico e Vlahovic saranno i due centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PARMA SPEZIA

Il Parma è dato dai bookmakers a 1.67 quindi da considerare favorito rispetto allo Spezia a 5.50 e al pareggio a 3.60. Gol e No Gol rispettivamente a 2.25 e 1.57.