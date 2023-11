DIRETTA/ Parma Sudtirol video streaming tv: i precedenti del match sono quattro (Serie B, 5 novembre 2023)

DIRETTA PARMA SUDTIROL: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Parma Sudtirol sta per iniziare e questa sarà la quinta volta che queste due formazioni si ritrovano l’una contro l’altra. Spulciando i precedenti si notano due vittorie da parte della formazione tirolese; un successo per il Parma e un risultato di pareggio. Parma che ottenne la vittoria nel 2016 imponendosi in serie C con il risultato di 0-1. Decisiva la rete firmata da Nocciolini.

Gara di ritorno che vide vincere il Sudtirol con lo stesso risultato grazie alla rete nel finale firmata dall’attaccante Ettore Gliozzi. Dopo 5 anni dall’ultima volta le due formazioni tornano ad affrontarsi, questa volta, in serie B. Gara di andata che sorride al tecnico Bisoli che riesce a ottenere il successo grazie alla rete decisiva firmata dal centrocampista Nicolussi Caviglia. Gara di ritorno terminata con lo scialbo risultato di pareggio a reti bianche. (Marco Genduso)

PARMA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PARMA SUDTIROL: CAPOLISTA PER IL VOLO!

Parma Sudtirol, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Il Parma ha confermato il suo primato in classifica, conquistando una vittoria per 3-1 sul campo dell’Ascoli nell’ultimo turno. Il protagonista della partita è stato il giocatore rumeno Man, autore di una doppietta nel primo tempo (8′, 34′). Inoltre, in Coppa Italia il Parma si è guadagnato l’accesso agli ottavi di finale eliminando una formazione di Serie A, il Lecce

D’altra parte, il Sudtirol arriva da due vittorie consecutive, l’ultima delle quali è giunta sabato scorso con il 3-1 contro la Sampdoria in casa. A metà della partita al Druso, i blucerchiati erano in vantaggio grazie a Gonzalez al 53′. Tuttavia, nel finale di gara è avvenuta una rimonta: Odogwu ha iniziato al 78′, seguito dal rigore di Casiraghi al 95′ e il terzo gol di Pecorino al 99′. Questa vittoria ha portato la squadra di Pierpaolo Bisoli a 16 punti, inserendosi nella zona play off, all’altezza del rendimento già avuto nella scorsa stagione dagli altoatesini.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Parma Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez, Bernabè; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. Risponderà il Sudtirol allenato da Pierpaolo Bisoli con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi; Ciervo, Tait, Peeters, Casiraghi; Rauti, Odogwu.

PARMA SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.

