DIRETTA/ Parma Ternana video streaming tv: arbitrerà Daniele Minelli oggi

DIRETTA PARMA TERNANA: L’ARBITRO

La sfida che si gioca allo stadio Tardini Parma Ternana sarà diretta dall’arbitro varesino Daniele Minelli. Per il direttore di gara lombardo la gara di oggi pomeriggio presso il Tardini è la nona in stagione in serie B, nelle quali il signor Minelli ha incrociato soltanto una volta le due formazioni coinvolte oggi in Parma Ternana, entrambe in campo esterno.

Il tabellino disciplinare di Daniele Minelli segnala 36 cartellini gialli, due cartellini rossi e un solo calcio di rigore nel corso di questo campionato. A completare il team arbitrale ci saranno i due segnalinee Colarossi e Rossi M. e il quarto uomo Galipò. Alla postazione Var, avremo il signor Piccinini, che avrà come assistente Avar Scatragli.

DIRETTA PARMA TERNANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Parma Ternana sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

A UN BIVIO…

Parma Ternana, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre si trovano a metà del guado della classifica, 28 punti con 5 lunghezze di vantaggio sulla zona play out ed entrambe sono reduci da una sconfitta. Ko la Ternana contro il Monza, match sicuramente difficile per i rossoverdi che non hanno potuto compiere ulteriori passi avanti verso la salvezza.

E’ andata male anche al Parma che partiva con ambizioni superiori in questa stagione ma non è mai riuscito finora ad avvicinarsi al vertice della classifica, perdendo nettamente anche la sfida in casa della capolista Cremonese nel turno infrasettimanale. Nel match d’andata tris umbro ai Ducali, 3-1 con gol rossoverdi di Sorensen, Defendi e Falletti. Al primo maggio 2018 risale l’ultimo match in casa degli emiliani, 2-0 per il Parma con gol messi a segno da Ceravolo e Di Gaudio.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Parma Ternana, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Giuseppe Iachini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Bernabe, Juric, Vasquez; Man; Bonny, Simy. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Capuano, Sorensen, Defendi, Celi; Kotospias, Agazzi, Palumbo; Partipilo, Peralta; Pettinari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Ternana all’Ennio Tardini di Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

