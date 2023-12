Diretta/ Parma Ternana streaming video tv: dominano gli umbri di recente (Serie B, 23 dicembre 2023)

DIRETTA PARMA TERNANA: TESTA A TESTA

La prossima diretta di Parma Ternana in Serie B sarà la decima del loro storico incontro. Finora, il bilancio favorevole è a favore della Ternana, che ha registrato cinque vittorie, due pareggi e due successi per il Parma. Degno di nota è il dominio della Ternana nelle sfide più recenti, con ben tre vittorie consecutive. La Ternana ha dimostrato una particolare supremazia contro il Parma, ottenendo anche una serie di quattro successi consecutivi nell’aprile del 2017 contro il Novara. Questo evidenzia la capacità della squadra umbra di mantenere un rendimento positivo contro avversari specifici nel corso del tempo. Particolarmente significativo è il rendimento casalingo della Ternana contro il Parma in Serie B.

Diretta/ Lecco Ternana (risultato finale 2-3): Raimondo-Luperini, ribaltone! (Serie B, 17 dicembre 2023)

La squadra umbra è imbattuta nei quattro precedenti interni contro il Parma, un record che la colloca in un’élite di squadre nel campionato cadetto. Solo contro il Cittadella, con otto partite giocate in casa senza subire sconfitte, la Ternana ha un rendimento migliore. Questi dati riflettono una dinamica positiva per la Ternana, che sembra trovare un terreno fertile contro il Parma. La sfida imminente sarà quindi un’opportunità per entrambe le squadre di confermare o ribaltare questa tendenza storica, con la Ternana che cercherà di estendere la sua striscia positiva contro il Parma in Serie B. (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Cosenza Parma (0-0) highlights: rete annullata a Tutino! (Serie B, 16 dicembre 2023)

PARMA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TUTTO FACILE PER GLI EMILIANI?

Parma Ternana, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Sfida che si preannuncia molto interessante visto che le due squadre vengono da momenti molto positivi: i ducali, infatti, comandano le graduatoria con 35 punti e quattro risultati utili di fila. Gli umbri, invece, con l’avvento in panchina di mister Roberto Breda hanno cambiato passo e, grazie a tre vittorie consecutive (ultima in rimonta a Lecco), sono fuori dalla zona play-out.

DIRETTA/ Cosenza Parma (risultato finale 0-0): annullato il gol di Tutino! (Serie B, 16 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI PARMA TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Parma Ternana, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per i padroni di casa mister Fabio Pecchia dovrà rinunciare allo squalificato Hainaut mentre a centrocampo è a rischio la presenza di Estevez. Gli ospiti, invece, punteranno sulla linea difensiva a tre con Lucchesi, Sorensen e Mantovani.

PARMA TERNANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria ducale con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo degli umbri, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA