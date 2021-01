Diretta/ Parma Torino (Serie A) streaming video e tv: granata senza scelta

DIRETTA PARMA TORINO: GIAMPAOLO NON PUÒ SBAGLIARE!

Parma Torino in diretta dallo stadio Ennio Tardini di Parma in programma domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Granata senza scelta, alle prese con una classifica impietosa che alla fine del 2020 li vede da soli in fondo alla classifica con 8 punti: il pareggio di Napoli non è servito ad evitare che Genoa e Crotone staccassero la squadra di Giampaolo che vede comunque la salvezza diretta distante solo 3 punti. I giochi sono ancora aperti ma Belotti e compagni dovranno cambiare marcia contro un Parma che, proprio perdendo a Crotone, si è ritrovato a -2 dalla zona retrocessione, vanificando alcuni buoni precedenti risultati. Squadra in ritiro dopo le feste e Fabio Liverani sotto osservazione, sicuramente 12 punti in 14 partite non sono un bottino soddisfacente per gli emiliani che hanno vinto finora solo 2 partite. Il Toro invece è alle prese con una difesa che, con 32 gol incassati, è al momento la peggiore della Serie A: contro il Napoli sembrava arrivato finalmente un clean sheet, il gol di Insigne al 92′ ha invece costretto i granata a subire l’ennesima rimonta di questo campionato, in cui il Torino ha dilapidato una marea di punti da posizione di vantaggio.

DIRETTA PARMA TORINO STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Torino sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA TORINO

Le probabili formazioni di Parma Torino, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ennio Tardini di Parma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabio Liverani con un 4-3-1-2: Sepe; Iacoponi, Alves, Osorio, Gagliolo; Hernani, Kucka, Kurtic; Karamoh; Gervinho, Cornelius. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Giampaolo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Milinkovic-Savic; Singo, Izzo, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Parma e Torino, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.80, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.50.

