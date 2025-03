DIRETTA PARMA TORINO (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Parma Torino che sta per cominciare sarà molto speciale per Paolo Vanoli: l’attuale allenatore del Torino ha un trascorso importante con la squadra ducale, vi si trasferì nel 1998 dopo aver giocato per tre anni a Verona e fece un biennio decisamente ricco di soddisfazioni al Tardini. Era il Parma di Alberto Malesani, agli ultimi sussulti da big: Vanoli non giocò tantissimo nel corso della prima stagione ma vinse la Coppa Italia e la Coppa Uefa, riuscendo anche a segnare un gol nella finale contro il Marsiglia. Il secondo anno invece vide Vanoli protagonista come titolare, con tanto di vittoria della Supercoppa Italiana, al termine di quell’esperienza ci fu poi la Fiorentina.

DIRETTA/ Monza Torino (risultato finale 0-2): Vanoli la vince con i nuovi acquisti! (2 marzo 2025)

Adesso il tecnico del Torino, che come già detto arriva da due vittorie consecutive, torna al Tardini da avversario: come allenatore era successo due volte con il Venezia, curiosamente in entrambi i casi ha perso 2-1 e dunque oggi ha la possibilità di rifarsi, intanto con le formazioni ufficiali possiamo realmente dare il via alla diretta Parma Torino che si gioca! PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Almqvist, Bonny, Cancellieri. Allenatore: Chivu. TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli. (agg. di Claudio Franceschini)

Video Udinese Parma (1-0)/ Gol e highlights: rigore vincente di Thauvin! (Serie A, 1 marzo 2025)

DIRETTA PARMA TORINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti neanche un minuto della diretta Parma Torino ed abbonati subito a DAZN. Gli iscritti possono seguire il match in streaming sul sito o sull’applicazione. In alternativa la gara sarà trasmessa su Zona Dazn 214 di tivùsat ed anche su Sky Go per chi è pure abbonato a Sky.

I CROCIATI RISCHIANO ANCORA

Gara importante quella in programma con la diretta Parma Torino alle ore 1500 di sabato 8 marzo 2025. Presso lo Stadio Ennio Tardini i crociati proveranno a ritrovare il successo dopo essere stati nuovamente sconftti anche nella scorsa giornata di campionato lontano da casa contro l’Udinese. Il nuovo allenatore Cristian Chivu aveva ottenuto un successo superando il Bologna nel turno precedente e adesso i gialloblu inseguono altri tre punti che permettano loro di tenersi il più lontano possibile dalla zona retrocessione, dalla quale stanno appena fuori in diciassettesima posizione con i loro ventitre punti.

DIRETTA/ Udinese Parma (risultato finale 1-0): gol annullato a Thauvin! (Serie A, 1 marzo 2025)

Il Torino prosegue invece il proprio cammino in Serie A confermandosi come una delle formazioni che hanno fatto meglio, considerando i mezzi a disposizione in partenza, nel corso della stagione. L’undicesima posizione con trentaquattro punti è un buon piazzamento per i granata che vogliono però evitare di farsi raggiungere dal Genoa, lontano appena tre lunghezze. In caso di vittoria, per i piemontesi si tratterebbe del terzo trionfo consecutivo essendo stati in grado di avere la meglio sul Milan prima e sul Monza poi nelle giornate più recenti del torneo.

DIRETTA PARMA TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibile riproposizione del modulo 4-3-3 con Suzuki, Delprato, Valenti, Balogh, Valeri, Estevez, Keita, Sohm, Man, Bonny e Cancellieri per mister Cristian Chivu ed i suoi crociati nelle probabili formazioni della diretta Parma Torino di Serie A. Il 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi, Casadei, Ricci, Lazaro, Vlasic, Elmas e Adams dovrebbe invece essere la tipologia di schieramento che adotterà il tecnico Paolo Vanoli per i piemontesi in questo turno del massimo campionato di calcio.

DIRETTA PARMA TORINO, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers non offrono grandi certezze riguardo a chi potrebbe aggiudicarsi la posta in palio con la diretta Parma Torino. Stando a quanto pagato da Snai, il 2 dovrebbe essere il risultato più probabile con i granata vincenti a 2.40 mentre l’1 è quotato invece a 2.90. Ci sono buoni margini di successo anche per i ducali quindi mentre ricordiamo infine che l’x, e quindi il pareggio, viene indicato a 3.20.