Diretta Parma Torino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Tardini per la quinta giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA PARMA TORINO (RISULTATO 1-0): PELLEGRINO SU RIGORE!

Vlasic dentro per Simeone, Circati lo chiude in angolo. Ngonge ferma Oristanio in contropiede, arriva il giallo. Oristanio aggancia e tira da fuori, palla che non trova lo specchio. Intanto braccio largo di Ismajli, potrebbe esserci un rigore. Assegnato il calcio di rigore al Parma. Calcia Pellegrino che la sblocca! Asllani perde la palla al limite, Cutrone calcia alto. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA PARMA TORINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Parma Torino dovrà accedere a DAZN. Sarà dunque necessario essere abbonati alla piattaforma di streaming a pagamento per prendere visione di questa partita trasmessa in esclusiva sull’applicazione. La gara sarà ovviamente disponibile pure sul sito dal browser del pc.

NGONGE PERICOLOSO

Inizia il match tra Parma e Torino. Vlasic per Simeone che viene murato. Primi dieci minuti con tanti errori tecnici. Ngonge e Lazaro provano a scambiare, palla imprecisa. Torino che sta alzando il baricentro, difende con ordine il Parma. Ndiaye in scivolata su Ngonge, arriva il giallo. Ngonge calcia la punizione ma non trova la porta. Grande giocata di Ngonge in area, Circati chiude in angolo. Lazaro in mezzo, Ngonge di testa, blocca Suzuki. Lazaro in mezzo, Simeone ci prova in acrobazia ma viene chiuso. (agg. Umberto Tessier)

ENTRAMBE HAN VINTO IN SETTIMANA

La diretta Parma Torino delle ore 18:30 è il primo posticipo di lunedì 29 settembre 2025. Presso lo Stadio Ennio Tardini entrambe le squadre avranno l’obiettivo di ottenere un altro successo dopo aver trionfato in Coppa Italia durante la scorsa settimana superando i sedicesimi di finale così da accedere agli ottavi.

I ducali hanno avuto la meglio fra le mura amiche nei confronti dello Spezia ma non senza faticare. I gialloblu, passati due volte in vantaggio con Britschgi e Pellegrino, si sono fatti rimontare dai gol di Aurelio e Lapadula e sono dovuti ricorrere alla lotteria dei calci di rigore per spuntarla dopo i tempi regolamentari.

Pure i granata hanno corso a loro volta qualche pericolo nel superare di misura il Pisa. La neo promossa ha tentato di acciuffare il pareggio entro il novantesimo senza però riuscire a rimontare la rete segnata in apertura di match da Cesare Casadei complice anche l’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Juan Cuadrado.

In campionato gli emiliani non hanno ancora conosciuto la vittoria in questo avvio di stagione 2025/2026 fermandosi a quota 2 con altrettanti pareggi e sconfitte all’attivo. La squadra allenata dal tecnico Baroni ha invece fatto leggermente meglio essendo stata capace di imporsi sulla Roma in trasferta allo Stadio Olimpico un paio di turni fa.

DIRETTA PARMA TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se parliamo di probabili formazioni per la diretta Parma Torino ci viene in mente un 3-5-2 con Suzuki in porta, Delprato, Circati e Ndiaye dietro, Lovik, Bernabè, Keita, Sorensen e Valeri al centro del campo, Cutrone e Pellegrino in attacco per quanto riguarda allo schieamento di partenza scelto dal tecnico Cuesta. Detto dei padroni di casa, gli ospiti guidati in panchina da mister Baroni cominceranno invece l’incontro sfruttando il modulo 3-4-2–1 con Israel fra i pali, Coco, Maripan ed Ismajli in difesa, Lazaro, Asllani, Casadei e Biraghi a centrocampo, Ngonge e Vlasic a supporto di Simeone.

DIRETTA PARMA TORINO, LE QUOTE

Almeno secondo i bookmakers come Sisal, per l’esito finale della diretta Parma Torino sono i ducali i favoriti della vigilia. Stando alle quote fornite dall’agenzia di scommesse, il trionfo gialloblu è posto a 2.25 mentre i granata hanno qualche chances in più di pareggiare rispetto a quelle di conquistare la vittoria. I piemontesi vengono dati vincenti a 3.50 mentre il segno x è quotato a 3.00.