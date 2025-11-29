Diretta Parma Udinese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Tardini per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA PARMA UDINESE, PER ALLONTANARSI DALLA ZONA CALDA!

La diretta Parma Udinese di sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 si prospetta tutt’altro che scontata. Presso lo Stadio Ennio Tardini gli emiliani ospitano i friulani nella tredicesima giornata ed entrambe le formazioni desiderano aggiudicarsi nuovi punti preziosi al fine di migliorare il più possibile la propria situazione in classifica.

Diretta Empoli Bari/ Streaming video e tv: appena dentro i playoff ed i playout! (Serie B, 29 novembre 2025)

I padroni di casa, ora a undici punti come il Cagliari in quindicesima posizione, sperano infatti di allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione visto che in caso di sconfitta potrebbero anche essere agganciati dal Genoa, terzultimo ed impegnato allo Stadio Luigi Ferraris contro il fanalino di coda Hellas Verona, ancora a secco di successi.

Diretta Genoa Verona/ Streaming video e tv: battaglia per non retrocedere! (Serie A, 29 novembre 2025)

I gialloblù vengono dal 2 a 1 esterno rifilato guarda caso agli Scaligeri. I bianconeri sono invece più vicini alla zona valevole per le coppe europee piuttosto che a quella che preoccupa i rivali di turno essendo al decimo posto per merito dei quindici punti racimolati dall’avvio dell’anna calcistica 2025/2026 che si sta disputando.

I friulani rischiano di perdere la propria posizione per colpa delle inseguitrici Cremonese, Torino ed Atalanta che hanno tuttavia perso a loro volta nell’ultimo impegno affrontato. Gli uomini di mister Runjaic hanno sventolato bandiera bianca al Bluenergy Stadium perdendo per 3 a 0 con il Bologna dopo esser stati messi KO in precedenza pure dalla Roma all’Olimpico.

Diretta Pescara Padova/ Streaming video e tv: i Delfini sono penultimi! (Serie B, 29 novembre 2025)

DIRETTA PARMA UDINESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Parma Udinese si potrà seguire soltanto in streaming. E’ appunto DAZN ad avere i diritti esclusivi per la messa in onda di questo incontro valido per il tredicesimo turno della Serie A. Servirà quindi una smart tv per vedere il match in televisione.

DIRETTA PARMA UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Parma Udinese: stesso modulo per tutte e due le squadre in campo questo sabato e dunque 3-5-2 iniziale per i ducali con Corvi, Delprato, Valenti e Troilo, Britschgi, Sorensen, Bernabé, Keita e Lovick, Pellegrino e Cutrone. Schieramento speculare appunto per i friulani che cominceranno il match invece con Okoye, Bertola, Solet e Kabasele, Zanoli, Atta, Ekkelenkamp, Karlstrom e Kamara, Zaniolo ed uno fra Davis e Buksa.

DIRETTA PARMA UDINESE, LE QUOTE

Le quote suggerite da Sisal riguardo l’esito finale della diretta Parma Udinese sottolineano quanto questa partita potrebbe concludersi in un modo piuttosto che in un altro. I segni 1 e 2 sono infatti quotati dai bookmakers rispettivamente a 2.70 e a 2.80, lasciando ampi margini di successo anche agli ospiti. Il pareggio è la soluzione meno gradita dall’agenzia di scommesse che paga l’x a 3.00.