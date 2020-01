Diretta Parma Udinese/ Streaming video tv: per alzare lo sguardo (Serie A)

Parma Udinese, diretta dall’arbitro Sopzza, si gioca allo stadio Tardini alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 26 gennaio 2020, per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Anche se emiliani e friulani arrivano da una sconfitta domenica scorsa, Parma Udinese è comunque una partita stuzzicante: 28 punti per i padroni di casa, 24 per gli ospiti, la salvezza sembra essere ampiamente alla portata e di conseguenza si potrebbe pensare anche a qualcosa in più, soprattutto per il Parma che con una vittoria avanzerebbe la propria candidatura per un posto in Europa League. Gli emiliani hanno perso con onore in casa della Juventus, mentre l’Udinese è stata beffata nel recupero a San Siro dal Milan: saranno anche state due sconfitte, ma hanno confermato che emiliani e friulani stanno bene e potranno puntare ad essere outsider di buon livello in questo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Udinese sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare su Sky Sport Serie A, il canale numero 202 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA UDINESE

Scopriamo adesso le probabili formazioni di Parma Udinese. Roberto D’Aversa deve affrontare un’emergenza in attacco, dove potrebbe dunque essere avanzato Kurtic per giocare con Kulusevski e la prima punta Cornelius. Procedendo a ritroso nel 4-3-3 emiliano, a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Kucka, Scozzarella ed Hernani, mentre in difesa ci attendiamo da destra a sinistra Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo davanti al portiere Sepe. Per quanto riguarda invece l’Udinese di Luca Gotti, il modulo dovrebbe essere un coperto 5-3-2: Musso in porta, folta difesa a cinque con Stryger Larsen, uno fra Becao e De Maio, poi Troost Ekong, Nuytinck e Sema da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo i titolari dovrebbero essere De Paul, Mandragora e Fofana, mentre il tandem d’attacco dovrebbe essere tutto italiano grazie a Okaka e Lasagna.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Parma Udinese, basandoci sulle quote fornite dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa del Parma: il segno 1 è quotato a 2,40. Si sale poi a quota 3,15 in caso di segno X e siamo a 3,10 volte la posta in palio in caso di vittoria dell’Udinese per chi avrà creduto nel segno 2.



