DIRETTA/ Parma Venezia video streaming tv: emiliani in vantaggio nei precedenti

DIRETTA PARMA VENEZIA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida Parma Venezia pone di fronte due formazioni dall’alto sapore di serie A. Da una parte i ducali già sicuri del posto ai play off e dall’altra il Venezia che farà di tutto per rientrare dopo una grandiosa rimonta tra le nei formazioni che parteciperanno alla competizione. Spulciando i precedenti storici si nota come Parma e Venezia si siano affrontate per la bellezza di 48 volte. Lo score recita: 18 successi del Parma; 16 pareggi e 14 volte in cui è stato il Venezia ad uscire vincitore dal campo di gioco.

Tra le partite più significative sicuramente il doppio successo consecutivo del Parma tra gli anni 2000 e 2002, con i risultati, rispettivamente, di 5-1 e 3-4. Nella prima sfida Il Parma riuscì ad approdare al turno successivo essendo valevole per la Coppa Italia, nella seconda, valevole per il campionato di serie A, il Parma ottenne tre punti allo stadio Penzo. Uno dei successi più importanti del Venezia, fu quello del 2016 in Serie C, in cui ottenne un’incredibile rimonta negli ultimi minuti della sfida grazie ai gol di Stefano Moreo e Maurizio Domizzi che risposero al vantaggio dopo soltanto 120 secondi dell’attaccante Felice Evacuo. (Marco Genduso)

MATCH AD ALTA QUOTA

La diretta Parma Venezia, in programma venerdì 19 maggio alle ore 20:30, è uno degli scontri diretti più interessanti e delicati di quest’ultima giornata di Serie B. I crociati sono sicuri dei playoff, ma potrebbe migliorare la loro posizione piazzandosi al quarto posto che varrebbe le semifinali dirette invece che cominciare dai quarti. Il Sudtirol, attualmente quarto in graduatoria, dista solo un punto e affronta il Modena senza obiettivi dunque sulla carta potrebbe complicarsi il discorso sorpasso per il Parma.

Il Venezia invece deve guardarsi alle spalle perché un posto ai playoff non è ancora certo. Gli arancioneroverdi hanno 49 punti, due in più di Pisa, Reggina e Ascoli, tutte e tre attualmente fuori dalla fase finale per ambire un posto in A. Reggina e Ascoli si affrontano dunque una delle due, se non entrambe, sono destinate a perdere punti mentre il Pisa contro la Spal già retrocessa potrebbe vincere e portarsi a +1 dal Venezia. Sarebbe infatti ideale per i lagunari vincere per evitare calcoli e classifiche avulse.

PARMA VENEZIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Parma Venezia sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Parma Venezia è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

PARMA VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Parma Venezia vedono i crociati schierarsi con il 4-2-3-1. In porta Buffon, difesa a quattro composta da Del Prato, Osorio, Cobbaut e Ansaldi a chiude il reparto. Bernabè e Estevez giocheranno in mediana mentre sulla trequarti ci saranno Man, Sohm e Benedyczak. Unica punta Vasquez.

Risponde il Venezia col 3-5-2 con Joronen tra i pali con il terzetto arretrato formato da Hristoiv, Svoboda e Carboni. A centrocampo Candela e Zampano saranno esterni mentre Andersen, Tessmann e Ellertsson si piazzeranno nel mezzo. Davanti Pohjanpalo e Pierini per l’attacco di Vanoli.

PARMA VENEZIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Parma Venezia danno per favorita la squadra di casa a 2.30. Il segno X è offerto a 3.20, poco più basso del 3.30 associato al 2 fisso relativo alla vittoria degli arancioneroverdi.

L’Over 2.5 ovvero almeno tre gol nel match tra le due squadre viene quotato a 2.05 mentre l’Under lo troviamo a 1.80. Per quanto riguarda il segno Gol, la quota è di 1.75 mentre il No Gol a 2.

