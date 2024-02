DIRETTA/ Parma Venezia video streaming tv: ci sono già ben 50 precedenti (Serie B, 3 febbraio 2024)

DIRETTA PARMA VENEZIA, TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Parma Venezia sono stati fin qui esattamente cinquanta. I crociati ne hanno vinti diciannove mentre i lagunari quindi per un totale di sedici pareggi. L’ultima partita è terminata 3-2 per il Venezia con i gol di Busio, Tessmann e Ellertsson mentre i crociati provarono a rispondere con il rigore di Benedyczak e il timbro di Colak.

Il Parma aveva comunque conquistato il penultimo testa a testa, vale a dire quello dell’ultima giornata del campionato 2022/2023 grazie a Vazquez su calcio di rigore e Camara a poco più di dieci minuti dalla fine, rendendo vano il momentaneo 1-1 di Pohjanpalo. Gli emiliani potrebbero arrivare a quota venti successi in caso dovessero battere il Venezia nel turno odierno.(aggiornamento di Christian Attanasio)

PARMA VENEZIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Parma Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Parma Venezia attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

QUATTRO PUNTI DI DIFFERENZA

La diretta Parma Venezia, in programma sabato 3 febbraio alle ore 14:00, racconta della 24esima giornata di Serie B. Gli emiliani hanno subito un brusco stop nell’ultima di campionato, cedendo 3-0 al Modena in trasferta. Questa sconfitta è costata anche la fine del periodo di imbattibilità che durava nove risultati consecutivi.

Il Venezia ha iniziato il nuovo anno vincendo per 5-3 contro la Sampdoria. Gara ricca di gol anche la successiva sebbene sia arrivata una sconfitta vale a dire 4-2 per il Cosenza. Infine, nel recente turno di Serie B i lagunari hanno archiviato la pratica Ternana per 1-0. Ora il Venezia, insieme alla Cremonese, sono le uniche squadre dietro al Parma.

PARMA VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Parma Venezia vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Chichizola, difesa a quattro con Coulibaly, Osorio, Balogh e Di Chiara. In mediana ci saranno Bernabe e Estevez con Man, Sohm e Mihaila sulla trequarti. Unica punta sarà Bonny.

Il Venezia replica con un classico 4-4-2. Tra i pali Joronen, pacchetto arretrato composto da Candela, Svoboda, Sverko e Zampano. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Busio e Tessman con Bjarkasson e Lella larghi. In attacco invece la scelta sarà probabilmente ultimata con Pohjanpalo e Gutkjaer.

PARMA VENEZIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Parma Venezia danno favorita la squadra di casa a 2.00. Secondo bet365, la X vale 3.50 mentre il 2 fisso 3.75.

