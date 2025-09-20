Tutte le informazioni della diretta Parma Verona, la situazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

Diretta Parma Verona, veneti a caccia della terza vittoria consecutiva

La quinta giornata del Campionato Primavera sarà aperta oggi, 20 settembre, tra le sfide in programma ci sarà la diretta Parma Verona che permetterà di vedersi sfidare due delle squadre che fino a questo punto sono le sorprese della stagione visto che entrambe si stanno disputando una stagione inaspettata con grandi successi che gli permettono ora di stare tra le prime, gli emiliani ad esempio sono ora al secondo posto con 8 punti e fino a qui non hanno mai perso riuscendo anche a fermare i campioni in carica dell’Inter con un pareggio 0-0.

Per i veneti invece una sconfitta è arrivata ma nelle altre partite sono sempre riusciti a trovare punti che gli permettono di essere al quinto posto che in questo momento iniziale della stagione gli permetterebbe di partecipare ai playoff scudetto, l’ultima settimana è arrivata la vittoria 2-1 contro il Cesena, la prima della stagione gialloblù.

Diretta Parma Verona, dove vedere la partita in streaming video

La diretta Parma Verona del Campionato Primavera sarà giocata alle 15.00 e potrà essere seguita anche in televisione senza alcun impedimento visto che tutta la competizione è trasmessa in chiaro da Sportitalia sul suo canale, il numero 60 del digitale terrestre, e allo stesso tempo in streaming sul suo sito sportitalia.it e sull’applicazione Sportitalia.

Parma Verona, probabili formazioni

Dopo le buonissime prestazioni delle ultime settimane anche nella diretta Parma Verona del Campionato Primavera le formazioni in campo dovrebbero rimanere le stesse, soprattutto per gli emiliani che Nicola Corrent schiererà con un 4-2-3-1 con Astaldi in porta, Mena, Conde, Drobnic e D’Intino in difesa, Konaté e Tigani in mediana, Ciardi, Vranici e Cardinali sulla trequarti e in attacco il solo Mikolajewski. Anche Paolo Sammarco si affiderà sempre agli stessi uomini gialloblù che verranno messi in campo con un 3-5-2 che vedrà Castagnini tra i pali, Feola, Kurti e Popovic come difensori centrali, Monticelli e De Battisti sulle fasce con Pavanati, Peci e Szimionas in mezzo al campo, davanti la coppia Akalé e Stella.

Parma Verona, pronostico finale

Per provare a ipotizzare il possibile esito della diretta Parma Verona partiremo analizzando gli ultimi incontri tra le due squadre che vedono una vittoria in trasferta per i gialloblù e una per gli emiliani, lo scorso anno però la squadra veneta ha avuto una migliore stagione mentre quest’anno sono i crociati ad essere partiti in maniera migliore. Nessuna delle due squadre però vorrà perdere e per questo alla fine il risultato potrebbe essere un pareggio che potrebbe accontentare entrambi i club anche se non fino in fondo visto che l’obiettivo è sempre riuscire a guadagnare 3 punti.