Diretta Parma Verona/ Streaming video tv: ducali per uscire dalla crisi (Serie A)

Parma Verona, partita diretta dal signor Antonio Giua, si gioca alle ore 15:00 di domenica 4 ottobre: presso lo stadio Tardini va in scena la partita valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. E’ in questo momento un curioso testa-coda: l’Hellas sta volando, non ha ancora subito gol e, grazie anche alla vittoria a tavolino ottenuta contro la Roma, si gode il primato in classifica sapendo che probabilmente non durerà, ma intanto confermando quanto di buono aveva mostrato nella scorsa stagione. E’ ancora un cantiere aperto il Parma, e così l’ha definito il suo allenatore Fabio Liverani: i ducali hanno sempre perso incassando 6 reti e sono chiamati al riscatto immediato per non ritrovarsi già ad inseguire la salvezza, da vedere anche se al tecnico arrivato in estate verrà eventualmente dato il tempo di rifarsi. Al momento però ci mettiamo nell’attesa della diretta di Parma Verona, cominciando a ipotizzare quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

Nel 4-3-1-2 di Liverani per Parma Verona mancano Inglese e Cornelius: ci saranno dunque Karamoh e Gervinho a comporre l’attacco di una squadra che sarà completata da Kucka nel suo reparto offensivo. A centrocampo torna Kurtic, che ha scontato la squalifica: lo sloveno si piazza sulla mezzala al fianco di Brugman che rimane favorito per fare il regista basso, Hernani se la vede con Alberto Grassi ma è decisamente favorito. Difesa con Dermaku centrale al fianco di Bruno Alves, Darmian e Giuseppe Pezzella dovrebbero giocare come laterali mentre il portiere sarà Sepe. Nel Verona è out Di Carmine, infortunatosi domenica: Favilli, matchwinner contro l’Udinese, ne fa le veci in attacco con Barak e Zaccagni che dovrebbero agire alle sue spalle, nel consueto 3-4-2-1 disposto da Ivan Juric. Per quanto riguarda il centrocampo, la coppia centrale sarà ancora quella composta da Miguel Veloso e Tamèze mentre saranno Faraoni e Lazovic a correre sulle fasce; a protezione del portiere Marco Silvestri viene confermato il classe 2000 Lovato, con lui ci saranno anche Mert Cetin – acquistato dalla Roma – e Gunter.

Il pronostico su Parma Verona è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, secondo la quale la squadra favorita è quella ospite: il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,55 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 2,90 che accompagna il segno 1 per il successo dei padroni di casa. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



