Diretta Parma Werder Brema streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole di sabato 26 luglio.

DIRETTA PARMA WERDER BREMA: TEST INTERNAZIONALE PER CUESTA!

Con la diretta Parma Werder Brema ci lanciamo verso una bella amichevole estiva per la squadra ducale: il match si gioca alle ore 15:00 di sabato 26 luglio 2025 ed è un confronto con una società storica del calcio tedesco, anche capace di vincere una Coppa delle Coppe anche se parliamo di oltre 30 anni fa.

Calciomercato Parma News/ Reyna il colpo ad effetto, la punta può essere Colombo (22 luglio 2025)

Per il Parma dunque arriva la prima vera amichevole, considerato che domenica scorsa ha svolto un test in famiglia contro la sua Primavera: Carlos Cuesta ha vinto 3-2 trovando i tre gol nel primo tempo, naturalmente i carichi di lavoro sono ancora nelle gambe e questi test di luglio vanno presi per quello che contano e servono.

DIRETTA/ Parma Parma Primavera (risultato finale 3-2): è una vittoria di misura! (oggi 20 luglio 2025)

Vale a dire, almeno nel caso del Parma, valutare anche quale sia l’idea di Cuesta, sicuramente il volto più atteso nella nuova stagione: della scelta rischiosa ma stuzzicante della società emiliana avevamo già parlato a suo tempo.

Adesso possiamo lanciarci verso la diretta Parma Werder Brema provando a intuire in che modo il nuovo tecnico possa mettere in campo la sua squadra, detto che naturalmente si tratterà di una lunghissima staffetta che contemplerà presumibilmente anche una rivoluzione totale tra primo e secondo tempo, perché il tema è quello di far ruotare tutti gli elementi.

Calciomercato Parma News/ Pazza idea Tadic, a centrocampo occhi su Milovanovic (17 luglio 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA PARMA WERDER BREMA IN STREAMING VIDEO TV

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere a disposizione la diretta Parma Werder Brema, che non potrà essere seguita nemmeno in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA WERDER BREMA

Proviamo allora a costruire la formazione ducale nella diretta Parma Werder Brema: Cuesta ha aperto la sua avventura con il 4-2-3-1, il portiere anche per lo spagnolo rimane Suzuki che pure ha diversi interessi di calciomercato, al momento però rimane gialloblu e oggi potrebbe essere coperto da due centrali come Circati e Leoni (idem come sopra), mentre ad agire sugli esterni possiamo puntare su Delprato e Valenti, che in questa stagione potrebbe essere lanciato come titolare. A centrocampo si riparte da Bernabè e il suo talento, poi opzione Hernani oppure Ordonez con Mandela Keita; quindi andiamo sulla trequarti.

Qui contro la Primavera ha fatto bene Begic schierato in posizione centrale, stretto inizialmente tra Ondrejka e Almqvist ma con la possibilità che contro il Werder Brema Cuesta dia fiducia a Dennis Man e a uno tra Kouda e Joujou per percorrere la corsia sinistra. Da capire invece il ruolo di prima punta: qui presumibilmente il Parma dovrà operare in sede di calciomercato, attualmente i due a fare staffetta sono Djuric e Pellegrino ed è troppo poco, specie dopo l’addio di Bonny, per affrontare il campionato di Serie A, dunque staremo a vedere.