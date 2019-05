Diretta Partita del Cuore 2019/ Streaming video Rai: Nazionale Cantanti vs Campioni per la Ricerca

La Partita del Cuore 2019 si è giocata lunedì sera all’Allianz Stadium di Torino, ma sarà solo martedì 28 maggio che potremo seguirla in televisione, in una replica che verrà fornita per ripercorrere la serata di festa che è andata in scena come ormai da tradizione. Presenti tanti personaggi famosi, campioni ed ex campioni, per una partita il cui ricavato andrà alla Fondazione piemontese per la Ricerca sul cancro e alla Fondazione Telethon: si potrà contribuire anche inviando sms solidali al numero 45527 che sarà attivo fino al prossimo 9 giugno. Come sempre, in campo c’era la Nazionale Cantanti che è una realtà storica in Italia, e contro di lei hanno giocato i Campioni per la Ricerca: l’evento è stato condotto da Carlo Conti. LEGGI LE FORMAZIONI DELLA PARTITA DEL CUORE 2019

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL CUORE 2019

Come abbiamo detto, non era prevista la diretta tv per la Partita del Cuore 2019: l’evento infatti verrà mandato in onda in differita dal canale Rai Uno, a partire dalle ore 21:25 di martedì 28 maggio. Chi volesse recuperare le immagini della partita dunque potrà rivolgersi alla televisione di stato o alla mobilità: chiaramente non in diretta streaming video, ma comunque visitando il sito www.raiplay.it con dispositivi come PC, tablet e smartphone selezionando il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LA DIFFERITA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PARTITA DEL CUORE 2019: GLI INVITATI

La Partita del Cuore 2019 si è giocata all’Allianz Stadium, dove la Juventus ha recentemente festeggiato l’ottavo scudetto consecutivo: inevitabile dunque che tra gli invitati ci fosse il nome di Andrea Agnelli, di fatto il padrone di casa in quanto presidente della società bianconera, e che anche Cristiano Ronaldo sia stato chiamato per il calcio d’inizio. Tra i Campioni per la Ricerca che hanno giocato questa partita erano presenti anche elementi di spicco del passato come Alessandro Del Piero e Gianluca Vialli – un grande piacere: recentemente l’ex attaccante ha ammesso di stare combattendo contro un tumore – ma anche Michel Platini, che nei tempi bianconeri ha vinto per tre volte consecutive il Pallone d’Oro. Anche la Nazionale Cantanti però ha elementi che non stonerebbero su un campo di calcio a livello professionistico: in particolare possiamo citare Paolo Belli, uno dei veterani di questa squadra, e il rapper Moreno che giusto lo scorso anno aveva segnato due gol, ma si era anche reso protagonista di uno screzio con Pavel Nedved, uno che non ama perdere nemmeno quando gioca in amichevole.



