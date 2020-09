Diretta Partita del Cuore 2020/ Streaming video Rai: 4 squadre si sfidano a Verona

La Partita del Cuore 2020 si gioca in diretta dallo stadio Bentegodi di Verona: a condurre sarà Carlo Conti, l’appuntamento è alle ore 21:25 di giovedì 3 settembre. Tornano in campo dunque i campioni del cuore: la grande novità riguarda però la formula, e il fatto che per una volta la Nazionale Cantanti – sempre presente in questi eventi benefici – non sarà sul terreno di gioco: capitanata da Enrico Ruggeri, che ne è diventato presidente, avrà il compito di “game master”, vale a dire che sarà a coordinamento dell’evento. Non una sola partita ma tre, con quattro squadre coinvolte sul terreno dell’impianto veneto; l’evento si inserisce nel progetto nazionale “Da Verona accendiamo la musica”, è stato ideato da Gianmarco Mazzi e Gianluca Pecchini e sostiene la raccolta fondi promossa da Music Innovation Hub – Impresa Sociale, a favore dei lavoratori del mondo dello spettacolo che si sono trovati in difficoltà con il lockdown. Senza indugio dunque andiamo a vedere quello che potrebbe succedere nella diretta della Partita del Cuore 2020.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DEL CUORE 2020

Ricordiamo che la diretta tv della Partita del Cuore 2020 sarà trasmessa su Rai Uno: un appuntamento in chiaro per tutti dunque, e la possibilità di seguire questo evento benefico anche in mobilità. Disponendo di apparecchi come PC, tablet e smartphone sarà infatti possibile visitare il sito RaiPlay e selezionare il canale di riferimento per la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2020: LA FORMULA

Per una volta dunque la Partita del Cuore 2020 cambia formula: non ci sarà una sfida tradizionale sulla distanza dei 90 minuti, bensì una sorta di Final Four con cronometro ridotto. Due semifinali da 30 minuti ciascuna, e poi la finale; le squadre presenti al Bentegodi saranno quattro, non abbiamo delle denominazioni ufficiali ma sappiamo che i quattro capitani saranno Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. Dunque, la Nazionale Cantanti per una sera si divide; compito di ciascuna squadra, apprendiamo dal comunicato ufficiale emesso dalla Rai, sarà quello di scovare un portiere professionista, una calciatrice della nostra nazionale e altri artisti e cantanti così come lavoratori del mondo dello spettacolo. Bisognerà poi nominare un Direttore Tecnico, e dunque saranno i protagonisti di questa serata a creare di fatto la loro squadra ideale. Sarà come sempre un appuntamento all’insegna delle risate e del divertimento – oltre ovviamente che dell’impegno sociale – anche se poi quando si scende sul terreno di gioco nessuno tiene davvero a fare brutta figura…

© RIPRODUZIONE RISERVATA