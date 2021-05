DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2021/ Video streaming Canale 5, ecco come donare soldi

DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2021: COME DONARE

La diretta della Partita del Cuore 2021, come abbiamo accennato, deve fare i conti con le limitazioni Covid, tuttavia anche da casa si potrà donare a favore dei Campioni per la Ricerca e della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro: è attivo fino al 3 giugno il numero solidale 45527. Si possono donare 2 euro per ciascun sms inviato da cellulare, mentre chiamando lo stesso numero da rete fissa si possono donare 5 o 10 euro. Si potrà anche essere presenti all’Allianz Stadium virtualmente con l’iniziativa “Non ci sono, ma dono” attraverso il sito www.ticketone.it: acquistando un biglietto (10 euro) si riceverà un attestato di partecipazione che potrà essere scaricato e postato sui propri social. Le prime cinque persone che lo faranno riceveranno in omaggio una chitarra autografata dai partecipati della Partita del Cuore. Inoltre, sarà possibile donare anche aderendo al progetto “Partita del Cuore 2021 – scendi anche tu in campo!” aperto a tutti fino a luglio sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo. Così si potrà fare del bene in questa anomala Partita del Cuore 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2021 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv della Partita del Cuore 2021 sarà trasmessa in chiaro per tutti stasera su Canale 5, naturalmente canale numero 5 del telecomando, con la conduzione di Federica Panicucci, i commenti a bordo campo di Pierluigi Pardo e le interviste a bordo campo di Giorgia Rossi. Di conseguenza, ci sarà anche la diretta streaming video che sarà fornita da Mediaset Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET PLAY

PARTITA DEL CUORE 2021: NAZIONALE CANTANTI VS CAMPIONI PER LA RICERCA

La Partita del Cuore 2021, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, si gioca questa sera, martedì 25 maggio, e sarà come sempre una grande festa di sport e solidarietà. Si tratterà della trentesima edizione di questo grande evento e stavolta la diretta della Partita del Cuore metterà di fronte Nazionale Cantanti e Campioni per la Ricerca. La squadra dei cantanti, guidata dal capitano Enrico Ruggeri, è presenza immancabile e sarà dunque protagonista pure della Partita del Cuore 2021.

Dall’altra parte, torneranno in campo i Campioni per la Ricerca, la squadra della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro composta da personaggi dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria che era nata nel 2013 per sostenere le attività di ricerca e cura dell’Istituto di Candiolo-IRCCS. Lo scenario sarà inevitabilmente anomalo, perché anche la Partita del Cuore 2021 deve fare i conti con le limitazioni imposte dalla pandemia di Coronavirus, ma di certo spettacolo e divertimento stasera non mancheranno…

DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2021: I PROTAGONISTI

Anche quest’anno, oltre alla Nazionale Cantanti che riunisce tante leggende della musica italiana, tanti grandi nomi del mondo dello sport (e non solo) saranno protagonisti della diretta della Partita del Cuore 2021, in particolare legati alla galassia Fiat-Juventus-Ferrari, come si capisce anche dalla scelta di giocare all’Allianz Stadium. Hanno deciso di scendere in campo questa sera all’Allianz Stadium per dare un contributo alla lotta contro il cancro, tra gli altri, il numero uno della Fiat John Elkann, il cugino e presidente della Juventus Andrea Agnelli, il comico Neri Marcorè, il vice-presidente bianconero Pavel Nedved, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz reduci dal Gran Premio di Monaco di Formula 1, il loro collega della Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, due leggende del calcio e campioni del Mondo 2006 come Gigi Buffon e Andrea Pirlo, il c.t. della Nazionale di ciclismo Davide Cassani (che approfitta del giorno di riposo al Giro d’Italia), il rapper Shade e tanti altri ancora.

