DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2025 (RISULTATO 0-0): ECCO GLI UNDICI INIZIALI!

È iniziata ufficialmente la Partita del Cuore 2025 allo stadio Gran Sasso d’Italia dell’Aquila. L’arbitro Mariani di Aprilia darà il via ai due tempi da 40′ nella sfida tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici. Gli undici iniziali sono i seguenti. Nazionale Cantanti in campo dal 1′ con: Pretelli, Fogli, Panucci, Boosta, Vallesi, Moreno, Pantani, Da Vinci, Ruggeri, Benji, Fede. Nazionale Politici in campo con: Giorgetti, Lollobrigida, Giuli, Cannavaro, Gasparri, Lupi, Ronzulli, Renzi, Boccia, Turco, Furfato. Gli allenatori saranno Sal Da Vinci per la Nazionale Cantanti e il duo Ignazio La Russa-Pierferdinando Casini per quella dei politici. (agg. di Fabio Belli)

PARTITA DEL CUORE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Partita del Cuore 2025 in tv sarà per tutti su Rai 1, da segnalare anche le possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video con Rai Play oppure anche alla radio, in questo caso sul canale Rai Radio 2.

DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PARTITA DEL CUORE 2025

SI GIOCA!

Negli ultimi minuti prima della diretta Partita del Cuore 2025, possiamo ricordare che la rivincita di Nazionale Cantanti vs Nazionale Politici non sarà del tutto una novità, perché già nel 1996 e 1997 la formazione dei cantanti aveva affrontato una squadra di politici. Nel primo caso c’era stato un pareggio per 2-2, mentre l’anno successivo si era imposta la Nazionale Cantanti con un 6-5 davvero divertente.

Un caso curioso nel 2011, quando Nazionale Cantanti e Nazionale Politici erano presenti al pari del Telethon Team in un triangolare, per la cronaca avevano vinto 2-1 i cantanti e allora il successo dell’anno scorso ai calci di rigore è stato il primo per i politici. Quanto alla sede, L’Aquila fa il bis: il capoluogo regionale abruzzese non aveva mai ospitato questo evento benefico che unisce l’Italia da Nord a Sud, ma dopo dodici mesi ecco che di nuovo la diretta Partita del Cuore 2025 sta per avere inizio allo stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2025: RIVINCITA A L’AQUILA

Non capita spesso, ma potrebbe rendere ancora più affascinante la diretta Partita del Cuore 2025: infatti sia le squadre sia la sede sono esattamente le stesse della scorsa edizione. Alle ore 21.30 di questa sera, martedì 15 luglio, ci attende quindi Nazionale Cantanti vs Nazionale Politici allo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia de L’Aquila, per una possibile rivincita.

Nel 2024 avevamo avuto la vittoria ai calci di rigore dei politici sui cantanti, che proveranno quindi a “vendicare” quella sconfitta sempre beffarda quando si concretizza dal dischetto, fermo restando che naturalmente la diretta Partita del Cuore 2025 sarà soprattutto un evento all’insegna del divertimento e soprattutto della solidarietà.

La Nazionale Cantanti non può mancare, perché da sempre è l’anima dell’evento, che in genere cambia sempre location e seconda squadra coinvolta, stavolta ecco invece la conferma della Nazionale Politici e ancora nel capoluogo dell’Abruzzo. Scopriremo fra poco i protagonisti della diretta Partita del Cuore 2025, ci sembra però doveroso evidenziare prima le finalità benefiche.

La serata avrà infatti lo scopo di sostenere la raccolta fondi per il Progetto Accoglienza che è realizzato congiuntamente dalla Fondazione Bambino Gesù e dalla Caritas Italiana. Tramite questo progetto si offrono vitto, alloggio e sostegno materiale alle famiglie dei bambini ricoverati, i telespettatori della diretta Partita del Cuore 2025 lo potranno sostenere a loro volta grazie al numero solidale 45585.

PROBABILI FORMAZIONI PARTITA DEL CUORE 2025

Non possiamo parlare in senso stretto di probabili formazioni per la diretta Partita del Cuore 2025, ma possiamo comunque elencare alcuni dei protagonisti più attesi. Nella Nazionale Cantanti ci saranno come sempre tanti grandi nomi della musica ma più in generale del mondo dello spettacolo italiano: citazioni d’obbligo per Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti, da sempre cuore della formazione dei cantanti, affiancati tra gli altri da Raoul Bova, Neri Marcorè e Marco Masini.

Nella Nazionale Politici abbiamo invece una bella rappresentanza bipartisan, perché iniziative come questa annullano le differenze: nomi di spicco dell’attuale maggioranza di governo come Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, oppure Ignazio La Russa, presidente del Senato e noto appassionato di calcio, ma anche leader quali il centrista Pier Ferdinando Casini, senatore della Repubblica al pari dell’ex premier Matteo Renzi e Francesco Boccia, che è capogruppo del PD proprio al Senato.