Diretta Partita per la Pace 2022/ Streaming video Rai: le star con Papa Francesco

DIRETTA PARTITA PER LA PACE 2022: OMAGGIO A MARADONA!

Grande appuntamento con il calcio e la beneficienza questa sera alle ore 18.00 grazie alla diretta della Partita per la Pace 2022 dallo stadio Olimpico di Roma. L’evento è stato fortemente voluto da Papa Francesco e si disputa ormai da diversi anni, riunendo tantissime stelle del calcio a beneficio della fondazione di diritto pontificio Scholas Occurrentes. Per l’edizione 2022 della Partita della Pace saranno grandi protagonisti i campioni del mondo dell’Italia 2006 e spiccherà anche un sentito omaggio a Diego Armando Maradona, che fu capitano della squadra di Scholas nelle prime edizioni della Partita per la Pace.

Le più grandi stelle del calcio mondiale, di diverse religioni e fedi, lanceranno insieme al Papa oggi questo nuovo appello alla pace, che abbiamo imparato non essere mai scontata, nemmeno in Europa e nel XXI secolo. A fare da riferimento c’è una frase pronunciata proprio da Papa Francesco e sulla quale il Pontefice insiste spesso: “Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra”, un auspicio che il mondo dello sport raccoglie e fa suo. Il fischio d’inizio per la diretta della Partita per la Pace 2022 è atteso per le ore 18.00, ma sarà preceduto da un momento nel quale bambini e giovani che praticano sport racconteranno le loro esperienze e i valori educativi tratti dalle loro attività, mentre dopo il match ci sarà uno spettacolare tributo a Diego Armando Maradona, che grazie a proiezioni olografiche farà rivivere al pubblico emozioni e ricordi del Pibe de oro.

DIRETTA PARTITA PER LA PACE 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della Partita per la Pace 2022 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, dalle ore 17.55. Questo significa che sarà garantita anche la diretta streaming video della Partita per la Pace 2022, naturalmente tramite il sito oppure l’app di Rai Play. Tutte le informazioni sulla Partita per la Pace e l’omaggio a Maradona si possono trovare sul sito weplayforpeace.org.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA PARTITA PER LA PACE 2022 IN STREAMING VIDEO RAI 1 PLAY DELLA PARTITA PER LA PACE 2022

DIRETTA PARTITA PER LA PACE 2022: I PROTAGONISTI

Andiamo allora a citare i nomi di alcuni dei protagonisti più attesi per la diretta della Partita per la Pace 2022. Tra i campioni del Mondo 2006 dell’Italia possiamo ad esempio citare Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Vincenzo Iaquinta, Fabio Cannavaro e Gigi Buffon, ma ci saranno anche Ciro Ferrara e tante stelle del calcio internazionale di ieri e di oggi, quali ad esempio Ronaldinho, Caniggia, Hristo Stoichkov, Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan e Daniel Osvaldo.

Anche Ivan Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti e Roman Weidenfeller si uniranno alle altre star per giocare nella Partita per la Pace 2022, alla quale naturalmente non potrà mancare Diego Maradona junior. Altre star come Lionel Messi, Paulo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Dani Alves, Ángel Di María e Maxi Rodríguez hanno aggiunto il loro sostegno all’iniziativa con video-messaggi a favore della pace e dell’evento, che cade pochi giorni dal via dei Mondiali 2022 in Qatar.

