Diretta Partizan Manchester United/ Streaming video: incrocio in Europa League

Partizan Belgrado Manchester United, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Xavier Estrada Fernandez e si gioca giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stadion Partizan di Belgrado, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Al momento serbi e inglesi si dividono la prima posizione nel girone L, avendo entrambi vinto contro i kazaki dell’Astana e pareggiato contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. In campionato il Partizan è reduce da una sconfitta a sorpresa sul campo del Mladost Lucani, un ko che ha fatto scendere i “Grobari” al quinto posto in classifica, lontani ben sette punti dalla rivale storica e capolista del campionato, la Stella Rossa. Il Manchester United è invece reduce da una partita gagliarda che si è chiusa sull’1-1 contro la capolista Liverpool. Vittoria sfiorata ma per i Red Devils l’avvio in Premier League resta il peggiore degli ultimi anni, con la squadra ancora sensibilmente lontana dalle posizioni nobili della classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE PARTIZAN MANCHESTER UNITED

La diretta tv di Partizan Belgrado Manchester United sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Football (tutti gli abbonati lo trovano al numero 203 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARTIZAN MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Partizan Belgrado Manchester United, giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stadion Partizan di Belgrado, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. 4-4-2 per il Partizan allenato dal serbo Milosevic, in campo con: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Soumah, Zdjelar, Natcho, Tosic, Asano, Sadiq. Risponderà il Manchester United allenato dal norvegese Solskjaer con un 4-1-4-1: De Gea, Dalot, Lindelof, Rojo, Williams, Matic, Mata, Gomes, Fred, James, Greenwood.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia di scommesse Snai nella sfida di Europa League tra Partizan Belgrado e Manchester United concede i favori del pronostico alla formazione ospite. La quota per l’affermazione interna viene proposta a 3.10, l’eventuale pareggio viene quotato 3.30 mentre la quota per il successo fuori casa viene fissata a 2.30. Per chi scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nella partita, quota per l’over 2.5 fissata a 2.10, quota per l’under 2.5 proposta a 1.65.



